美國總統大選｜華盛頓商家木板封窗防暴亂　多州國民警衛隊待命

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 川普／賀錦麗 / US Election】美國總統大選進入點票階段，不少美國人因擔心投票日或投票結果出爐後會出要騷亂而提前部署應對，其中首都華盛頓特區有商家用木板封住窗戶，白宮、國會山莊及賀錦麗官邸等建築周圍緊急加設安全圍欄。另有多個州份國民兵、特種兵部隊正待命，隨時出動處理騷亂情況。



英國《每日郵報》報道，2020年大選特朗普落敗，其後有特朗普支持者衝進國會，釀成暴動。今屆選舉全美各地已有不少票站發生鬥毆，選務人員也做好應對槍枝襲擊的準備，不少票站及敏感地點均傳炸彈威脅。

報道稱，華盛頓特區連結白宮與國會山莊的賓夕法尼亞大道，以及財政部周邊幾間商家，有工人在窗戶上加裝木板，有些則在窗戶和入口加固。當地政府警告，投票結束後幾天甚至幾周或出現「不穩定、不可預測的環境」，因預計投票當日無法宣布明顯勝選方。

11月4日，美國北卡羅萊納州洛里（Raleigh），特朗普舉行競選活動，在台上做出姿勢動作。（Jonathan Drake／路透社）

《每日郵報》又引述JL Partners調查指出，超過35%選民認為無論賀錦麗或特朗普獲勝都會發生騷亂，10%人擔心發生內戰；22%認為民主黨勝選將導致國會暴動事件重演； 21%表示，選舉地點或民主黨官員將成為被攻擊目標。

政治新聞網Axios則報道，賀錦麗預料在母校霍華德大學舉行選舉之夜活動，校區周圍街道將實施封鎖，特勤局證實國會大樓的安保在新總統明年1月6日宣誓就職之前加強。

2024年11月5日，美國總統大選日，現任副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）突然現身民主黨全國委員會 (DNC) 總部，致電選民感謝他們投票。（Reuters）

Axios報道稱，華盛頓州、俄勒岡州及內華達州早前有投票箱被毀，已下令全州國民兵待命；新墨西哥州桑多瓦爾縣已下令特種部隊待命；科羅拉多州啟動全州的國民警衛隊網絡小組，康湼狄格州展開市政安全審查。

11月4日，美國華盛頓，白宮加裝鐵絲網圍欄，以防選舉日有人衝擊白宮。（Nathan Howard／路透社）

田納西州民主黨眾議員科恩（Steve Cohen）10月31日曾表示，如果賀錦麗擊敗特朗普當選，「可能會發生流血事件」，並稱共和黨支持者恐怕不會接受敗選。