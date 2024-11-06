美國總統大選結果｜共和黨人重奪參議院控制權

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 川普／賀錦麗 / US Election】美國大選11月5日登場，同日還將選出眾議院全部435個席位和參議院34個席位。根據美媒推算，共和黨重奪美國參議院控制權。



共和黨籍西維珍尼亞州州長Jim Justice贏得參議院一個席位，該席位此前由民主黨人掌握。

Jim Justice此前是民主黨人，2017年後轉投共和黨，他今次從前老民主黨人Joe Manchin手中贏得這席位。美媒美聯社當日分析，這為共和黨重新奪回參議院提供動力。

Joe Manchin多年來以民主黨籍執掌這一席位，他今年宣布自己是無黨派人士。

Jim Justice的獲勝打消了民主黨在參議院51比49的優勢，使共和黨只需要再贏一個席位就能奪回參院，他們寄望於蒙大拿州、俄亥俄州，可能還有威斯康星州、賓夕法尼亞州和密歇根州。

2024年7月16日，美國威斯康星州，圖為西維珍尼亞州州長Jim Justice在共和黨大會上發表講話。（Reuters）

另據美聯社報導，前汽車經銷商、極右翼共和黨人莫雷諾（Bernie Moreno）擊敗了連任三屆的俄亥俄州民主黨參議員布朗（Sherrod Brown），讓共和黨獲得了足夠的席位控制美國參議院，除非民主黨在另一場競爭中意外獲勝。