美國總統大選2024｜新總統呼之欲出　可能是另一場「大戰」開始？

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 川普／賀錦麗 / US Election】美國總統大選各州陸續出結果，彭博報道形容今次大選充滿戲劇性，因共和黨候選人特朗普遭遇兩次暗殺未遂，民主黨候選人中途撤換至賀錦麗，過程中分裂性言論和對美國民主的警告不絕於耳，不過這可能只是開始。鑑於上次大選中特朗普拒絕承認拜登獲勝，外界擔心今年又會上演一場大戰，民眾對新總統最終能在何時選出感到焦慮。



2024年11月5日，美國總統大選日，現任副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）突然現身民主黨全國委員會 (DNC) 總部，致電選民感謝他們投票。（Reuters）

賀錦麗、特朗普票數咬緊 或法庭爭議選舉結果

彭博報道提到選民對結果的焦慮，或對當選者的猜測籠罩選舉日。因早前民調顯示賀錦麗和特朗普的票數接近，可能是美國歷史之最，甚至幾乎肯定選舉結果會放上法庭上爭議。

賀錦麗若當選，將成為美國史上首位有非裔和亞裔血統的女總統。她指責競爭對手特朗普是威脅民主，並承諾將保護女性生殖自由，以及降低住房和醫療價格。然而賀錦麗七月才接替拜登參選總統，競選期是美國史上最短，有限時間內確定定位並非易事。

11月4日，美國北卡羅萊納州洛里（Raleigh），特朗普舉行競選活動，在台上做出姿勢動作。（Jonathan Drake／路透社）

兩位候選人願景截然不同

至於特朗普則為了重返白宮竭盡全力，希望藉著對經濟的領導能力取得勝利，並誓言要打擊非法移民、驅逐數以百萬計的無證移民並削減稅收。如特朗普當選，將標誌著特朗普政治上東山再起。

特朗普、賀錦麗提出截然不同的願景（Reuters）

兩位候選人提出截然不同的願景， 特朗普的政綱基本上參照他第一個總統任期，依然是強調美國優先，不過曾被白宮幕僚質疑他是否適合再次擔任美國總統，前幕僚長約翰·凱利在競選活動最後一周形容特朗普是「法西斯主義者」。

2024年11月4日，美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）在賓夕法尼亞州舉行的競選集會上發表演講。（Reuters）

相反賀錦麗的競選活動十分小心翼翼，除了讓選民重新認識自己，亦努力令人將他與現任總統拜登有所區分，但又不能對拜登有任何批評。她奉行與拜登類似的外交政策信條，同時化解了以色列對哈馬斯開戰引發的黨內焦慮。拜登強調自己捍衛民主，而賀錦麗傾向將自由視為涵蓋民主、婦女生育權和公民權利的一種方式。

2024年，賀錦麗本來準備與拜登一同競選尋求連任，但在6月拜登於首場總統辯論交出災難式表現後，備受黨內極大壓力，最終宣布退選，轉為支持副手賀錦麗競選總統（IG@VP）

鑑於上次大選中特朗普拒絕承認拜登獲勝，外界擔心今年又會上演一場大戰，民眾對新總統最終能在何時選出感到焦慮。特朗普甚至在計票開始前就指控民主黨人舞弊，雙方都準備就選民違規行為提出訴訟，最終大選結果可能要到12月17日的選舉人團會議才宣布。