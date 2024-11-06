美國大選｜特朗普海湖莊園辦開票派對　Elon Musk等右翼名人赴會

就在美國各州陸續開出結果之際，共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月5日在佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）宴請多名大金主及右翼名人，一起觀看點票進展。其中，美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）、霍士新聞（Fox News）前主播卡爾森（Tucker Carlson）、巴西前總統博爾索納羅的兒子Eduardo Bolsonaro，以及英國議員法拉奇（Nigel Farage）已證實將出席。



早前，有美媒引述知情人士報導，馬斯克週二晚上將前往海湖莊園參加特朗普舉行的開票晚宴。

馬斯克其後透過社交媒體X證實，他完成投票後，便會前往佛州海湖莊園，加入特朗普舉辦的活動。

2024年11月5日，美國佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）附近，共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）的支持者舉著挺特朗普旗幟。（Reuters）

英國《每日郵報》（Daily Mail）報道，法拉奇在前往海湖莊園時被問到，他是否認為特朗普會從其建議，敗選後去打高爾夫球。法拉奇回應道：「他不會聽從這一切，他沒有機會聽從。你知道為什麼嗎？因為他不會輸。」

棕櫚灘每日新聞（Palm Beach Daily News）同日稱，卡爾森宣布，他將於當地晚上7時30分在海湖莊園主持現場評論並對「特朗普的特邀嘉賓」進行採訪。

棕櫚灘鎮在5日下午6點左右發出的警報表示，海湖莊園 (Mar-a-Lago) 旁的南部大道交通圈嚴重擁堵，不少特朗普支持者也站在通往海湖莊園的道路上，揮舞著旗幟和標語。