美國大選即時｜首個搖擺州北卡羅來納到手　特朗普做對了什麼？

香港時間6日早上12時22分，有16張選舉人票的搖擺州北卡羅來納（North Carolina）已完成九成的選票點算，特朗普（Donald Trump，又譯川普）以50%對48%的2個百分點領先賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯），北卡羅來納因此成為特朗普入手的第一個關鍵搖擺州。

而要分析特朗普獲勝的原因，可以從該州的選民結構、特朗普的競選策略、賀錦麗的不足進行探討。這些因素共同塑造卡羅來納州此次的選情走向，並且促成了特朗普的勝利。

美國大選：圖為2024年11月5日，北卡羅來納州（North Carolina）選民在投票站投票。（Reuters）

北卡羅來納的選民結構和選情背景

首先觀察北卡羅來納的選前概況。

在人口結構上，北卡羅來納擁有超過1,000萬居民，其中約75%為白人，22%為非裔，還有3%為拉丁裔和亞裔。這個種族結構比例在美國南部相對典型，但北卡羅來納州在教育、收入水準以及對政治議題的關注度上，展現出相對獨特的分化。

城市選民通常更傾向進步政策和民主黨，鄉村選民則具有較強的保守傾向。尤其近年來，隨著年輕人口湧入、教育水準提高，民主黨在主要城市如夏洛特（Charlotte）和羅利（Raleigh）的支持基礎逐漸增強；但特朗普的選舉策略特別關注鄉村地區，尤其強調「重振美國」和「保護傳統價值觀」的口號，吸引了大量鄉村選民支持。

整體來說，城鄉對立格局導致北卡羅來納的搖擺，卻也為特朗普贏得關鍵選票提供結構性優勢：只要能成功激發非城市區域和藍領階層的熱情，勝利就不是幻想。

圖為2024年11月4日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）在北卡州的Raleigh出席集會。（Reuters）

特朗普的競選策略

接下來關注特朗普的競選策略。

首先是「重振經濟」的主張。特朗普的競選口號聚焦恢復經濟，特別是通過削減稅收、放鬆管制來刺激企業發展，這一策略對依賴製造業和能源產業的北卡羅來納居民頗具吸引力。此外，特朗普也強調重奪美國在全球貿易中的主導地位，主張保護美國的製造業，許諾增加本地就業機會和提高工資收入，這也切中了部分北卡羅來納選民在經濟上的主要關切。

再來是對文化議題的高度關注。特朗普通過對「保護傳統價值觀」進行的有力宣傳，鞏固了保守派和基督教福音派的選民基礎。北卡羅來納作為南部聖經帶的一部分，宗教信仰對於選民行為有著重要影響，而特朗普在LGBTQ+權利、教育政策、槍支權利等議題上持保守立場，承諾維護傳統家庭價值觀，當然有助贏得保守派選民的支持，尤其是對上述議題格外敏感的福音派選民，幾乎很難不支持特朗普。以教育議題為例，特朗普提倡減少聯邦政府干預、支持「學校選擇」政策，就成功迎合了部分當地選民的需求，尤其是在對公立學校的教學內容、性別教育及性健康教育持保留態度的保守派群體。

2024年11月2日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在北卡羅來納州舉行的競選集會上做出指向前方的動作。（Reuters）

接著是打擊非法移民和保護邊境安全。毫無疑問，移民問題在北卡羅來納的選民中引發顯著反響，尤其是農村和低收入社區，對非法移民的態度本就相對負面。當然，北卡羅來納並非直接的邊境州，但在當今美國，非法移民已成全國性話題，而特朗普強調打擊非法移民的重要性、抨擊民主黨候選人的「開放邊境」立場，自然有助吸引選民的關注與支持。

此外在治安議題上，特朗普也向選民展現「維護法律與秩序」的堅定立場，重申自己對支持執法機構和打擊犯罪的承諾。近年來，北卡羅來納部分城市的犯罪率上升，治安問題也成為選民的的關注焦點之一，特朗普的「強硬執法」主張當然在這些群體引發共鳴。

最後是精準的社交媒體和廣告策略。特朗普團隊在社交媒體和廣告投放上採取了精準策略，通過資料分析鎖定北卡羅來納的搖擺選民群體，尤其是未決的獨立選民和保守的年輕群體。利用社交媒體，特朗普不僅直接與支持者溝通，減少傳統媒體的負面影響，還通過短視頻和即時互動增強了選民的參與感。此外，特朗普團隊也在北卡羅來納的主要市場進行密集的廣告投放，集中宣傳「繁榮經濟」、「保衛美國」的相關資訊，增強了選民對於特朗普政策的好感。

11月4日，美國北卡羅萊納州洛里（Raleigh），特朗普舉行競選活動，在台上做出姿勢動作。（Jonathan Drake／路透社）

賀錦麗輸在哪裡

而基本上，特朗普的強項就是賀錦麗的弱項。

首先是經濟議題，賀錦麗乃至民主黨的主張被許多北卡羅來納的選民視為「高成本低回報」的政策，特別是在應對通脹和保持經濟穩定方面，民主黨的政策未能說服更多選民。特朗普團隊就是利用這一點，進一步打擊選民對民主黨政策的信任，使得更多搖擺選民選擇支持特朗普。

再來是賀錦麗無法充分回應選民的文化焦慮。顯而易見，賀錦麗作為民主黨候選人，支持進步主義政策，在文化議題上較少關注家庭價值觀、宗教信仰等問題，但這些議題恰恰是部分北卡羅來納選民高度關注的焦點。因此如前所述，朗普在這些問題上的保守立場為其贏得更大支持。

接著是賀錦麗未能有效激發選民的投票熱情。儘管民主黨在北卡羅來納的主要城市如夏洛特和羅利獲得顯著支持，但與特朗普團隊的強力動員相比，民主黨的競選活動並未在非城市地區展開足夠有效的宣傳。而特朗普在非城市區域的強勢表現削弱了城市選民的影響力，進一步增加其在鄉村和郊區的得票數。

2024年11月2日，美國現任副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）在北卡州出席競選集會。（Reuters）

歸根結柢，除了經濟議題外，社會文化因素還是在特朗普的奪得北卡羅來納上發揮了重要作用。作為南部州之一，保守主義在北卡羅來納的文化中根深蒂固，許多選民在宗教、家庭價值觀方面偏向傳統。這種文化背景使得特朗普的保守立場在該州具有天然的吸引力。此外，福音派教會的影響力在北卡羅來納非常顯著，特朗普通過承諾保護傳統價值觀也贏得教會領袖的支持，進而吸引大量選民認同。

此外，美國社會的文化分歧日益加劇，這也凸顯在此次大選北卡羅來納州的城鄉差異、種族差異以及政治立場的對立上。特朗普在文化保守派的選民中獲得強力支持，賀錦麗則在進步派選民中佔據穩固地位。這種兩極化使得搖擺選民的數量進一步減少，選情也朝著更加分裂的方向發展，使得「非此即彼」的政治格局在該州越發顯著。

整體來說，特朗普在北卡羅來納的勝利，是多重因素共同作用的結果：選民結構的變遷、有效的競選策略、政策主張對選民關切的精準回應，特朗普團隊在此次選舉中充分發揮了保守主義、經濟議題和文化焦慮的影響力，成功在搖擺州中獲得關鍵選票。而北卡羅來納的選情變化也反映當下美國社會的分裂與對立，暗示了未來大選中，社會兩極化趨勢將持續嚴峻。