美國大選即時｜特朗普首贏搖擺州北卡羅來納　今天能出結果嗎？

到香港時間中午左右，經過數小時的點票，特朗普（Donald Trump，又譯川普）贏得了上屆同樣由他勝出的關鍵搖擺州北卡羅來納（North Carolina）。該州一共有16張選舉人票，賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）形勢看起來愈來愈危險。

2020年特朗普在此以1.3個百分點的差距擊敗拜登（Joe Biden）。至本文出街時，北卡羅來納州已完成超過九成選票的點算，特朗普領先3個百分點，賀錦麗反追無望。

目前，《紐約時報》的選舉模型已給予特朗普90％的勝算。香港時間的11月6日能出結果嗎？

《紐約時報》的選舉模型已給予特朗普90％的勝算。（《紐約時報》網站截圖）

與北卡州一樣同樣是在美國東南部的關鍵搖擺州佐治亞（Georgia），如今也呈現出特朗普勝利的大勢，恐怕很快就會獲美國媒體確定該州結果，成為第一個特朗普從民主黨手上搶回來的州份，同時讓他多獲16張選舉人票。

如果北卡州和佐治亞都歸向特朗普，特朗普勝選機會確實甚高，而賀錦麗獲勝之路幾近中斷。

本屆大選之中，除了北卡州和佐治亞之外，還有兩類搖擺州。一是中西部前工業鐵鏽帶（Rust Belt）三州，即威斯康星（Wisconsin，10票）、密歇根（Michigan，15票）和賓夕法尼亞（Pennsylvania，19票）；二是美國西南部的內華達（Nevada，6票）和亞利桑那（Arizona，11票）兩個陽光帶（Sun Belt）州份。

點票至今，民調整體似乎稍微低估了特朗普的支持，但也反映出整體勢頭。在北卡羅來納、佐治亞、亞利桑那和內華達4個南部搖擺州，特朗普都被看高一線。如今他也真的贏得了北卡州。

另一方面，在威斯康星、密歇根、賓夕法尼亞三個鐵鏽帶搖擺州，賀錦麗的預期勝算則比她在4個南部搖擺州為高。

如果特朗普一如所料奪得南部4個搖擺州的話，他只會獲得268張選舉人票，還欠兩張才能越過270票的門檻。

在華盛頓特區、賀錦麗母校霍華德大學（Howard University）同賀錦麗一同觀看即時選舉結果的民主黨支持者神情緊張不安。（Reuters）

因此，如果特朗普要贏，最安全的可能性就是贏得威斯康星、密歇根、賓夕法尼亞三州的其中一州。

相反，如今北卡州已由特朗普獲勝，佐治亞也很可能歸予特朗普。賀錦麗很難期待她在另外兩個南部搖擺州會有什麼驚人的表現。賀錦麗剩下來的唯一勝選可能，大概就只有威斯康星、密歇根、賓夕法尼亞「三州全取」。

在這三個州之中的代表性縣級選區之中，賀錦麗在民主黨大本營區域未有進展，特朗普則也守住了他的農村、前工業地區選票。但整體而言，賀錦麗輕微落後，特朗普的支持度則有輕微提升。

例如在賓夕法尼亞州的民主黨大本營費城（Philadephia），近八成選票點完之後，賀錦麗以77％對22％得票領先特朗普；相較之下，拜登2020年則以81.4%對17.9%領先特朗普。

費城一個點票站。工作人員正忙着點票。（Reuters）

又例如在密歇根底特律（Detroit）外的藍領階層選區馬科姆縣（Macomb County），在不足三成點票完成之後，特朗普領先賀錦麗10個百分點，比他上屆領先拜登的幅度高兩個百分點。

這三個搖擺州之中，兩黨候選人差距極少，正如選情民調顯示一般。問題是，如果此刻特朗普輕微佔優的形勢持續下去，最後贏的將會是特朗普。

反過來說，賀錦麗要贏，很可能就要在這三個州都扭轉此刻點票中呈現出來的特朗普優勢。如果在任何一州不能扭轉局勢的話，她都很可能會輸掉整場選舉。

因此，今天選情的最主觀察點，就在威斯康星、密歇根、賓夕法尼亞這三個州。從目前點票形勢來看，賀錦麗和特朗普依然吃緊，如果情勢再維持多幾個小時不變，恐怕結果今天就出不了。雖然特朗普優勢明顯，但大家還是要先等等。