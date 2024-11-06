美國大選｜特朗普支持者齊聚氣氛歡樂開派對　賀錦麗粉絲心情低落

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 川普／賀錦麗 / US Election】美國大選11月5日登場，共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）形勢大好，選舉人票領先民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯），支持者們聚集在佛羅里達州棕櫚灘會議中心觀看點票情況，氣氛如開派對。



特朗普選擇在他的海湖莊園（Mar-a-Lago）俱樂部來等待選舉結果。在佛羅里達州棕櫚灘會議中心 (Palm Beach Convention Center)，他的顧問、捐助者和盟友們顯得興高采烈，有人在附近希爾頓酒店周圍的酒吧開懷暢飲。

2024年11月6日，佛州西棕櫚灘棕櫚灘縣會議中心舉行的共和黨總統候選人、前總統特朗普的選舉之夜派對上，支持者慶祝特朗普奪下一州。（Reuters）

巨大的棕櫚灘會議廳內，支持者們在美國標緻性的海軍藍、紅色和白色的背景下拍照。人們穿着許多有亮片、褶边和鮮艷紅色的服飾和緊身短裙，還戴起紅色MAGA帽子（Make America Great Again，讓美國再次偉大）。會場提供了各種酒水。

當電視報道特朗普在多個關鍵搖擺州，如北卡羅萊納州、賓夕法尼亞州取得優勢時，全場響起歡呼聲。

2024年11月6日，特朗普的選舉之夜派對上，支持者穿着有亮片、褶邊的鮮紅色衣裙，為特朗普歡呼。（Reuters）

至於賀錦麗一方，則在賀錦麗的母校霍華德大學（Howard University）開展選舉之夜派對，這是華盛頓特區一所歷史悠久的黑人大學。她在此獲得政治和經濟學士學位。學校取消5日的課程，以便學生進行投票。

現場有許多黑人校友和選民，包括賀錦麗校友 Cheryl Taylor ，她穿著粉紅色的 Alpha Kappa Alpha 姊妹會夾克。副總統大一時被她拉進姊妹會，那是美國第一個黑人聯誼會，1908年在霍華德大學成立。

2024年11月6日，華盛頓特區霍華德大學競選之夜集會，在得知民主黨候選人賀錦麗不會發表演講後，現場支持者落寞離開，其中不少是黑人選民。（Reuters）

在競選派對開始前，支持者們就聚集在校園外，大部分人通過室外安裝的大螢幕觀看電視競選活動。剛開始人群一直在歡呼雀躍，但當看到特朗普在北卡和賓夕法尼亞州領先時，現場突然安靜。競選團隊關閉電視的聲音，並用音樂代替。

團隊表示今晚賀錦麗不會發表講話，於是人群疏散，現場鴉雀無聲，支持者們心情非常低落。

2020年曾幫助拜登（Joe Biden）勝選的底特律高檔郊區，賀錦麗今晚的選情顯然不如拜登。雖然選票仍待計算，但她卻沒能成為民主黨眾望所歸。