美國大選｜美媒：特朗普二主白宮將重塑國際政治格局　或削弱北約

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 賀錦麗 / US Election】美國總統選舉結果未正式公布，但目前結果及各方預料均顯示，特朗普極大可能再度入主白宮。有美媒指出，若特朗普贏出大選並重掌總統一職，或會徹底重塑國際政治格局，包括或會以一己之力取消或削弱許多國際協議，例如寫在其競選目標之一的「從根本上重新評估」北約，以及美韓日間旨在震懾中國及朝鮮的協議等。



美國新聞評論網Vox指出，若特朗普重掌總統一職，或會徹底重塑國際政治格局。特朗普在競選中明確表示，美國外交政策須有重大改變，在一次競選活動中告訴觀眾：「我們受到如此惡劣對待，主要是由盟友......我們的盟友對待我們實際上比我們所謂的敵人還要差。」、「在軍事上，我們保護他們，然後他們在貿易方面對我們不利。我們不會再讓這種事情發生。」

報導指，總統在外交政策上擁有廣泛的自主權，可以獨自參與或取消許多國際協議，較少協議須尋求國會批准退出。實際上，在特朗普第一個任期內，推行其他所稱「美國優先」外交政策，退出許多重要國際協議，包括伊朗核問題全面協定、巴黎氣候協定等，並與中國發動了貿易戰，口頭挑釁盟友，並試圖與幾個美國的對手進行復雜的談判。

2024年11月5日，美國共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）出席在美國密歇根州舉行的競選集會。（Reuters）

評論文章認為，特朗普在競選活動上承諾會試圖大幅改變或削弱國際協議，當中便包括北約，認為此舉會在根本上削弱，美國在全球秩序中的領導地位。

11月4日，美國北卡羅萊納州洛里（Raleigh），特朗普舉行競選活動，在台上做出姿勢動作。（Jonathan Drake／路透社）

此外，在無強大、具經驗外交機關下，特朗普或會試圖靠一己之力做談判外交政策，這些嘗試或會帶來了不良後果，例如他在2019年與朝鮮領導人金正恩談判，結果上朝鮮方無保證停止核武器發展，關係也無根本性的改變；他與塔利班的談判更導致美國及北約軍隊的撤退，以及阿富汗民間政府的崩潰。

特朗普在選舉活動中曾做出重大承諾，例如稱會在24小時內結束俄烏戰爭，但現實或比其認為的更艱難和漏亂。

文章又指出，在無強大、具經驗外交機關下，特朗普或會試圖靠一己之力做談判外交政策，這些嘗試或會帶來了不良後果，例如他在2019年與朝鮮領導人金正恩談判，結果上朝鮮方無保證停止核武器發展，關係也無根本性的改變；他與塔利班的談判更導致美國及北約軍隊的撤退，以及阿富汗民間政府的崩潰。

特朗普在選舉活動中曾做出重大承諾，例如稱會在24小時內結束俄烏戰爭，但現實或比其認為的更艱難和漏亂。