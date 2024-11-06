美國總統大選｜李成：不是支持特朗普　而是對賀錦麗反感尋求改變

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 賀錦麗 / US Election】美國總統選舉計票仍在進行，獲得至少270張選舉人票的總統候選人可以入主白宮。目前，特朗普已奪2個搖擺州，甚至有可能橫掃七大搖擺州。香港大學政治與公共行政學系教授、當代中國與世界研究中心創始主任李成指，事實上，不管是支持賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯），或者支持特朗普（Donald Trump，又譯川普），並不是對你所支持的候選人的認可，而是對候選人的這種反感和恐懼或者擔憂。



李成指，從民調統計中最關注、最擔心的問題看，大多數人最關注的是經濟，第二是「民主」，第三女性墮胎權益，第四是移民問題。從經濟和移民問題來看，尤其這次經濟問題佔很高比例，這個角度看對特朗普是有利的。民調顯示60%以上選民認為，經濟情況不好，經濟形勢大不如前，這個對特朗普是有利的。

整個民主黨整體情況不好，這裏面有一個因素就是大多數人是希望改變。這個需要改變，肯定就是對拜登是不認可的。民調看得出來，大部分民眾對拜登的政績是持保留意見的，是不認可的。相比而言，特朗普就變成了一個「新來的可能」，可能可以改變。這個答案應該說是比較清楚的。這是對特朗普是有利的，對共和黨是有利的。

2024年美國大選是一次撕裂的選舉，美國政治極端化傾向越來越明顯，不論是賀錦麗還是特朗普，都將美國政治往極端方向推。李成認為，原因很簡單，實際上共和黨和民主黨都有48%的票倉，這是一個基本盤。民主黨和共和黨的戰略是一樣的，就是往更極端的方向走，以便保持他們的基本倉，而不是說服或者爭取有理的選民。這是這次選舉的一個特點。

2024年11月5日，美國佛羅里達州，圖為特朗普訪問競選總部時做出手勢。（Reuters）

造成兩極化極端的傾向，是跟美國政治的撕裂有關係的。三股力量在同一個時期就促成了美國的這種撕裂，一個是貧富差距，一個是種族的矛盾，尤其是曾經在美國經過很多努力的，是希望改善對少數民族這種歧視，但是兩黨在這裡面極端分裂。還有一個就是文化戰，無論是墮胎的權利，還是同性戀婚姻的權利等等。這三股力量很難調和的這就把整個的美國的兩黨就往兩個極端。

以前，兩黨選舉有時候差距不是特別大，曾經有人說就像百事可樂和可口可樂一樣，但這一次絕對不是。如今兩黨急劇的對立，牽涉到意識形態的不同，價值觀念的不同，牽涉到根本利益的衝突。這同美國現在兩元論的思維方式也有關係，沒有什麼灰色地帶，沒有尋找共同的利益的吻合點，而更多的是不同，強調對立。

2024年11月4日，美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）在賓夕法尼亞州舉行的競選集會上發表演講。（Reuters）

目前，最令人擔心就是，無論是貧富差距，還是種族矛盾，還是文化戰，根本就看不到這個問題怎麼來解決，而更多是往極端的方向走。在這個意義上來講是不是會引發重新思考，當然希望是這樣，但是我們處在一個變化的世界當中，不僅是美國在變化，美國在國際上的地位也在變化。

不僅有科技革命對全世界的衝擊，也有上一輪全球化的結束，而新一輪全球化現在還看不出是以怎麼樣的形式出現。這些問題都跟美國本身的政治的變化緊密相連，他們有些不一定是有因果關係，但是都發生在此時此刻。實際的情況可能會更嚴重或更尖銳。現在大家都是被情緒化所左右，也就是說，更多是焦慮和恐懼左右美國目前的政治形態。