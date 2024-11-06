美國總統大選｜台官員：無論誰當選，「制中友台」不會有太大改變

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 川普／賀錦麗 / US Election】美國總統大選正在進行投開票作業，關於選後的台美關係及地緣政治發展，台灣國安局長蔡明彥11月6日上午表示，無論誰當選，「制中友台」的基本架構及基調不會有太大改變，但策略的細節及管理方式可能不同，台灣政府目前的觀察重點就在這些細節，且有完整準備。



蔡明彥11月6日受邀到立法院外交及國防委員會報告「北韓派兵加入俄烏戰爭、南北韓衝突及日本眾議院改選對台灣在地緣戰略地位之影響」時回應，使美國兩黨在政策細節不盡相同，但其印太整體戰略有其延續性。

蔡明彥指出，基本的架構應該不會有太大的改變，「事實上在拜登的印太戰略一些布局，也有很多延續到特朗普總統當時的一些政策布局，所以長期來看，美國對印太的戰略有他的延續性在，當然很多策略在處理的細節，或是管理方式會不盡相同，但是大的基調是一直都在的。」

至於對台灣經貿方面的影響，蔡明彥則回應表示，這部分確實是國安局目前關注的重點，例如特朗普團隊主張與中國全面脫鉤，賀錦麗團隊較重視「去風險」；特朗希望大幅提高對中國的關稅，賀錦麗則態度較保留。