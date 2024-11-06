美國大選｜澤連斯基賀特朗普贏得總統大選　讚「以實力求和平」

隨著美國大選持續計票，共和黨候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）贏得超過270張選舉人票，領先民主黨候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在社交平台X發文祝賀特朗普勝選，讚許他在全球事務中「透過實力實現和平」的心態。



澤連斯基憶述9月和特朗普的「偉大會面」，當時他們詳細地討論了美國與烏克蘭的戰略合作夥伴關係、澤連斯基的「勝利計劃」以及結束烏俄戰爭等相關事宜。

澤連斯基寫道：「我讚賞特朗普總統在全球事務中致力於『透過實力實現和平』的方針，這正是能夠實際推動烏克蘭實現公正和平的原則。我對兩國共同將其付諸行動抱有希望。」

「我們期待在特朗普總統的果斷領導下，迎來一個美國強大的時代。烏克蘭依靠美國兩黨的持續有力的支持。」

美國總統大選：特朗普兒子巴倫（Barron Trump，右）身高超過兩米，站在父親及母親梅拉尼婭 （Melania Trump）明顯「出類拔萃」。（Reuters）

他還強調，期待將以個人身份向特朗普進行祝賀，並討論如何加強烏克蘭與美國的戰略夥伴關係。

據報道，烏克蘭國內有議員表示，由於特朗普要到明年1月才上任，中間的政權過渡可能意義重大，「總統拜登（Joe Biden）和民主黨有可能採取他們以前不敢的大膽步驟。」

還有烏克蘭人表示，期待知道特朗普將如何制止烏俄戰爭。