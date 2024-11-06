美國總統大選｜特朗普選前籲徵墨西哥100%關稅　NRF：美國人買單

美國大選接近落幕，共和黨籍總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）已贏得超270張選舉人票，篤定當選，但他在選前一日表示，若勝選後將對美國2023年最大貿易夥伴墨西哥徵收高達100%的關稅。美國全國零售聯合會（NRF）11月4日指，此舉會加劇對低收入家庭影響，最終將交由消費者買單。



路透社4日引述NRF指，擬議的關稅將影響服裝、玩具、家具、電器、鞋和旅行用品等，尤其將影響那些以中國作為主要供應國的商品。

NRF供應鏈與海關政策副主席Jonathan Gold表示：「零售商嚴重依賴進口產品和製造零件，以便能夠以實惠的價格向客戶提供各種產品」。關稅則由美國進口商繳納，最終會通過以更高的銷售價格向消費者徵收。

2024年10月29日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普在佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）舉行的記者會上發表講話。（Reuters）

特朗普當日在北卡羅來納州演講指出，若墨西哥不阻止罪犯與毒品進入美國，就將向他們徵收25%的關稅，若無效果將進一步提高稅率，直至100%。