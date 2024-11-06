特朗普當選｜美媒：小羅伯特甘迺迪或入政府　負責衞生政策

撰文：劉耀洋
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美國11月5日舉行總統大選，共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）獲得過半選舉人團票，勢再度入主白宮。美媒1日報道，當時消息人士稱，特朗普若贏得大選，可能邀請前獨立總統參選人小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）加入政府，負責食品與衞生方面的政策。

《華盛頓郵報》1日引述消息人士稱，小羅伯特甘迺迪和他的顧問們一直為特朗普的第二個任期起草30天、60天和90天的計劃。

小羅伯特甘迺迪受訪時稱，特朗普要求他清理衞生部門機構的腐敗，盡力協助解決兒童慢性疾病問題。他聲稱，自己希望在2年內取得成果，並使這些衞生機構回歸其循證科學和醫學的悠久傳統。

美國時任獨立總統候選人小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr）於2024年7月26日在美國田納西州舉行的2024年比特幣大會上發表講話。（Reuters）

《衛報》2日報道，特朗普競選發言人萊維特（Karoline Leavitt）在聲明中表示，她們尚未就特朗普政府官員的潛在任命作出正式決定。

她補充指，特朗普表示他將與小羅伯特甘迺迪等人士一起努力，通過為家庭提供安全食品並結束困擾美國兒童的慢性疾病。

共和黨總統候選人、美國前總統特朗普於2024年8月23日在美國亞利桑那州舉行的集會上與前獨立總統候選人小羅伯特甘迺迪握手。
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