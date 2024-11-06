特朗普當選｜美媒：小羅伯特甘迺迪或入政府　負責衞生政策

美國11月5日舉行總統大選，共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）獲得過半選舉人團票，勢再度入主白宮。美媒1日報道，當時消息人士稱，特朗普若贏得大選，可能邀請前獨立總統參選人小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）加入政府，負責食品與衞生方面的政策。



《華盛頓郵報》1日引述消息人士稱，小羅伯特甘迺迪和他的顧問們一直為特朗普的第二個任期起草30天、60天和90天的計劃。

小羅伯特甘迺迪受訪時稱，特朗普要求他清理衞生部門機構的腐敗，盡力協助解決兒童慢性疾病問題。他聲稱，自己希望在2年內取得成果，並使這些衞生機構回歸其循證科學和醫學的悠久傳統。

美國時任獨立總統候選人小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr）於2024年7月26日在美國田納西州舉行的2024年比特幣大會上發表講話。（Reuters）

《衛報》2日報道，特朗普競選發言人萊維特（Karoline Leavitt）在聲明中表示，她們尚未就特朗普政府官員的潛在任命作出正式決定。

她補充指，特朗普表示他將與小羅伯特甘迺迪等人士一起努力，通過為家庭提供安全食品並結束困擾美國兒童的慢性疾病。