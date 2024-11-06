美國大選結果｜賴清德賀特朗普勝選：台灣願意做美國最可信賴夥伴

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 川普／賀錦麗 / US Election】台灣的總統府6日表示，賴清德恭喜美國共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）、副總統候選人萬斯（J.D. Vance）當選美國第47任總統與副總統，同時也要感謝拜登總統及賀錦麗副總統在任內對台灣的堅定支持；又指台灣身為國際民主社會成員，願意作為美國最可信賴的夥伴，持續與美國緊密合作。



賴清德透過社交平台X祝賀特朗普。（X平台）

台灣的總統府表示，多年以來，台灣和美國基於自由民主共同價值與信念，無論歷經哪一個政黨執政，台美關係不僅更加堅定且持續進步深化；我們高度珍惜台美間的長期友好關係，未來也會在既有的基礎上，和美國新政府與國會攜手合作，共創台美關係新局。

台灣的總統府表示，台灣也會持續深化與美國共和黨及民主黨之友好關係，爭取美國跨黨派持續對民主台灣的一致支持，進一步鞏固台美關係發展。

台灣的總統府又表示，近期全球情勢動盪不安，美國作為確保全球和平穩定與繁榮，以及民主持續發展的關鍵角色，面對日益嚴峻的全球挑戰，新任總統的責任尤為重大，台灣身為國際民主社會成員，願意作為美國最可信賴的夥伴，持續與美國緊密合作，共同為國際社會安全穩定繼續努力。

同時，賴清德也透過社交平台X表示，他有信心，台美之間長期以來的夥伴關係，建立在共享的價值與利益之上，將繼續扮演區域穩定的基石，並且為雙方帶來更昌盛的經濟繁榮。