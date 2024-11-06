特朗普副手JD Vance成歷來第3年輕副總統　競選期間差點做豬隊友?

美國總統大選結果11月6日出爐，共和黨候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）成功擊敗民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）當選，他的競選拍檔、參議員萬斯（JD Vance）將成為美國歷來第3年輕的副總統。這位副手在競選期間曾多番受到質疑，被指未能為特朗普擴大支持者圈子，又遭翻出昔日爭議言論，差點做豬隊友。



40歲的JD Vance將成為美國史上第3年輕的副總統。他會在2025年1月宣誓就職。

圖為2024年7月22日，俄亥俄州米德爾頓，共和黨副總統候選人萬斯在家鄉發表競選演講。（Reuters）

到了7月，他3年前一段批評賀錦麗是「沒有孩子的養貓女」（childless cat ladies，cat lady也有古怪女士之意）的受訪片段再度在網絡流傳，遭翻舊帳，並引來多位名人抨擊，包括荷里活女主角珍妮花安妮斯頓（Jennifer Aniston）7月底批評指「我真的不敢相信這些話來自可能成為美國副總統的人」。

2023年3月16日，珍妮花安妮斯頓於在法國巴黎出席電影《猜猜猜誰是兇手2》（Murder Mystery 2）的啟動儀式。（Getty）

美國天后Taylor Swift於9月表態支持賀錦麗時，在社交平台Instagram上載自己手抱愛貓的照片，以「沒有孩子的養貓女」（Childless Cat Lady）自稱，明顯就是把矛頭指向萬斯的言論。

萬斯過往是暢銷書作家，曾批評特朗普，至後來轉變立場，他也因此遭受批評，又被質疑未能為特朗普加分、擴大其支持者基礎，在民調上，他也不及賀錦麗的副手沃爾茲（Tim Walz）。

特朗普11月6日發表勝選宣言時指「現在證明萬斯是個不錯的選擇（turned out to be a good choice）。」便似是回應外界對萬斯的質疑。

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