特朗普當選總統　數盟友爭奪政府職位迎「特朗普2.0」

美國大選將近落幕，共和黨籍總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）已經獲超270張選舉人票，篤定當選下屆總統。美媒11月6日指，部份特朗普的盟友已開始爭奪下屆政府職位，迎接「特朗普2.0」。



圖為2024年10月27日，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）出席美國前總統特朗普（Donald Trump）在紐約市舉行的集會。（Reuters）

特朗普競選團隊指，將在數天與數週內敲定下屆政府名單，並推出系列惠民政策。報道引述消息人士，前國家安全官員帕特爾（Kash Patel）正在幫助特朗普擬定下屆政府官員名單。

前美國駐德國大使格雷內爾（Richard Grenell）或將擔任下屆國家安全顧問，Key Square創辦人Scott Bessent、前財長保爾森（Hank Paulson）則在財政部長名單內，美國前貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）亦對這一職位感興趣。

保爾森或再出山擔任美國財長。（Reuters）

Tesla創辦人、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）為特朗普助選花費不小，他本人曾聲明有意在下屆政府擔任職位，他或以成員身份出現在藍帶委員會中；小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）在大選時中途退出並為特朗普站台，報道指他會擔任一個擁有廣泛職權的新設職位，以直接定期出現在總統身邊。

2024年11月6日，美國佛羅里達州，圖為特朗普在西棕櫚灘上向支持者發表講話，他在當日宣布在2024年總統大選中獲勝。（Reuters）

而在國防部長的人選上，佛羅里達州眾議員沃爾茲（Mike Waltz）以及時任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）赫然在列。

田納西州的參議員哈格帝（Bill Hagerty）、佛羅里達州參議員魯比奧（Marco Rubio），也都是可能的國務卿人選。北達科他州長伯格姆（Doug Burgum）目前被提名擔任內政部長。