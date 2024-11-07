美國大選2024｜前克林頓政策顧問點出賀錦麗「三大敗因」

特朗普在今屆選舉中橫掃所有搖擺州，幾乎在所有地方都贏得更多選票，而且還較2016年獲得了絕對多數的普選票。曾擔任克林頓政策顧問的布魯金斯學會高級研究員加爾斯頓（William A. Galston）分析指，賀錦麗至少輸在三點問題上，包括受累拜登政府、競選策略的敗筆及選舉初期決定避免接受媒體採訪。



加爾斯頓指，拜登政府在通脹和移民兩個核心問題上的表現都讓不少美國人心感不滿，而作為現屆政府的副總統，自然也得為這種社會不滿承擔一定的責任。此外，拜登直至選前百日才決定退出競選，也對賀錦麗造成不利。因她無法在在初選中尖銳闡述自己論點，也削減了她向選民介紹自己的時間，「在限米煮限飯」的情況下，開局自然注定舉步維艱。

還有就是，賀錦麗的競選策略也有一定缺陷。正如2022年的中期選舉，她希望透過墮胎權問題策動更多女性選民投票，但卻事與願違，出來投票支持她的女性並沒有較拜登在上屆得到的有所增加。她批評特朗普對民主構成了明顯且現實的威脅的說法，也沒有收到什麼效果。

此外，她亦未能塑造更清晰的政治形象，以說服選民她與拜登的不同。而且她亦沒有在犯罪、移民、醫療保健和氣候變遷問題上採取進步立場，也是其在部份選民失分的原因。

美國前第一夫人米歇爾2024年10月26日在密歇根州為賀錦麗助選（Reuters）

最後就是，賀錦麗在選舉初期決定避免接受媒體採訪，給人留下了她「照稿讀、害怕獨立思考」的印象。加爾斯頓指，民主黨的競選團隊似乎忽略了，回答棘手問題可以提高候選人能力和品格的聲譽。

曾任前總統尼克遜（Richard Nixon）幕僚及已故前總統列根（Ronald Reagan）的演講稿撰寫人的美國政治顧問Ken Khachigian在選前發佈的一篇文章中，附和了加爾斯頓的一些觀點。他批評賀錦麗虛有其表，沒能向美國選民證明她的領導力。他又指出，2022年的中期選舉證明了墮胎權不足以動員女性選民投票，而強調特朗普對民主的威脅也無法說服獨立和未表態選民。

Khachigian還指出，賀錦麗雖然以強硬檢察官自居，但競選期間，她卻沒能在全國觀眾面前展現「強硬檢察官」所該有的答辯力和作風。

此外，Khachigian批評賀錦麗沒能提出自己的明確主張，而只是警告選民特朗普當政的後果，並依靠前第一夫人米歇爾（Michelle Obama）、樂壇天后Beyoncé作為集會嘉賓來吸引選民，令人們無法相信她能夠在當下不確定的全球政治經濟環境下領導美國。