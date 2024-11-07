美國大選結果｜賀錦麗所有州份皆比上屆差　CNN主播：Holy Smokes

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 川普／賀錦麗 / US Election】美國總統大選勝負已分，現任副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）潰敗，在已點算的選票中，選舉人票僅得224張，大幅落後對手前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）所得的292張。在點票的過程中，美國有線新聞網絡（CNN）的主播指出賀錦麗在所有州份的表現都比上屆大選的拜登（Joe Biden）要差，此話一出，另一位主播驚呼：Holy Smokes（意思是天啊，表示詫異）。



綜合美國媒體報道，CNN主播Jake Tapper11月6日晚直播點票過程中，對賀錦麗潰敗的選情表示難以置信。

賀錦麗母校、霍華德大學的選舉之夜派對上，有支持者看到開票結果後難掩失落。（美聯社）

社交媒體上瘋傳一條影片，Jake Tapper在影片中，對賀錦麗在所有州份的得票都比2020年的拜登為低表示驚訝。

當另一位主播John King在電視畫面上展示全國得票地圖，Jake Tapper驚呼：Holy Smokes！

Jake Tapper其後再問，真的沒有？（Literally nothing？）

2024 年10月11日，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）在亞利桑那州舉行的競選活動發表演說。（Reuters）

連一個比上屆表現好的縣都沒有？（Literally not one county?）

John King 回答，真的沒有。（Literally nothing）