美國大選結果｜台灣燈神再顯神通　預言賀錦麗勝　當年力撐希拉里

美國總統大選目前仍在進行開票，民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）對上共和黨候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普），惟後者幾乎已篤定當選。



台灣知名NBA球評李亦伸昨天就透過影片預測美國總統大選的結果，他認為，賀錦麗會贏特朗普3至4個百分點，且勝出的關鍵有3點，分別是贏在婦女票、贏在特朗普的亂講話，以及得罪拉丁裔選民，使她能夠拿下搖擺州，最後李亦伸斬釘截鐵地說：

今年的美國大選，恭喜賀錦麗。

被戲稱為「糗爺」（燈神）的知名NBA球評李亦伸曾預言賀錦麗勝選。（Facebook@李亦伸）

被戲稱為「糗爺」（燈神）的知名NBA球評李亦伸曾預言賀錦麗勝選。（Wewin威運網）

被戲稱為「糗爺」（燈神）的知名NBA球評李亦伸曾預言賀錦麗勝選。（Wewin威運網）

事實上，李亦伸是台灣知名籃球評論員，在預測賽事方面，他經常會出現反指標，被球迷戲稱是「糗爺」。

而這次也非他第一次預測美國總統大選，2016年美國總統大選時，他就曾在社交平台留言：

我愛希拉里（Hillary Clinton）。

結果最後由特朗普勝出，反指標功力不禁令人感到敬畏。

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