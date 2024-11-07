港產英國醫生為奪遺產注射毒疫苗　企圖謀殺母親男友　判囚31年

英國一名出生於香港的英國全科醫生為了獲得母親的遺產，向對方的男友注射偽裝成新冠疫苗的毒液，最終被紐卡素（Newcastle）刑事法庭判囚31年。



英國天空新聞（Sky News）報道，被告Thomas Kwan的母親立遺囑將男友、71歲的Patrick O'Hara作為其房產的繼承人，因而與兒子Kwan關係日趨緊張。Kwan為防止母親財產落入O'Hara手中，假扮護士、以為其注射新冠加強劑為由企圖謀殺對方，男事主在求醫後獲救。

據指，Kwan先於去年11月假扮以為名為Raj Patel的護士寫信給O'Hara，又偽造英國國民保健服務（NHS）文件安排上門訪問。今年1月22日，他以帽子、口罩、手套及眼鏡等作偽裝，使用假車牌前往紐卡素，還在市中心用假名預定了酒店。

帶着一口有強烈亞裔口音的蹩腳英文，Kwan抵達母親家中並給O'Hara做身體檢查，隨後注射一種殺蟲劑中含有的毒液碘甲烷。O'Hara因強烈疼痛而大叫，Kwan安撫他稱這屬於正常現象，並急忙離開現場。隔天O'Hara手臂上針劑注射的位置開始起水泡，患上壞死性筋膜炎而緊急送院治療，得以保住性命。

警方在接到報案後追蹤Kwan到他下榻的酒店，並回到他位於提賽德（Teesside）的家，並發現Kwan囤積的大量危險化學品。

Kwan最初否認企圖謀殺，但在檢方正式立案後，改變態度轉承認罪行。

法官稱，Kwan被自認為應得的金錢所迷惑而犯下罪行，有意採用一種難以被醫生察覺的毒液，顯示其「扭曲的思維」、對有毒化學品的 「病態迷戀」，以及 「為了滿足自己的需求而做出最極端行為的能力」。