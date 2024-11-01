日本倫常慘案　橫濱婦殺親骨肉5歲女溺斃11歲兒命危　夫崩潰報警

日本橫濱10月30日晚上發生倫常慘案，綜合日媒報道，該市港北區一男子報警，稱自己妻子「殺了兒子和女兒」，警察趕到後將女子逮捕，小童送院，但之後家庭中的女兒不治，兒子昏迷且尚有生命危險。母親被控謀殺，並已認罪。



43歲的媽媽上重愛供認不諱，她涉將5歲長女強押進放滿水的浴缸內，將其溺斃；又強勒11歲長子脖頸致其昏迷，目前仍未脫離生命危險。

丈夫回家後慌忙報警，警方趕到時兩個孩子都陷入昏迷，兒子倒在睡房、女兒倒在浴室門前的更衣間。送醫後女童不治身亡，男童仍未甦醒，且未脫離生命危險。

2024年10月30日，日本神奈川縣橫濱市港北區一母親涉嫌溺斃女兒並勒暈兒子而被警方逮捕。（影片截圖：YouTube/ 日テレNEWS）

方遂將殺人未遂的指控轉為涉嫌謀殺。

據神奈川縣港北區警署表示，疑犯一家6口生活在當地，事發時丈夫在外工作；將進一步調查有關家庭情況。

認識疑犯的人表示震驚：「她是非常好的媽媽，對孩子教育非常上心。」（影片截圖·：YouTube/ 日テレNEWS）

11歲的長子上重奏人在上小學，5歲的長女上重楓還在上幼兒園。

日媒指，認識疑犯的人對此案表示震驚：「她是非常好的媽媽，對孩子教育非常上心。」又指「記得5歲死者小時候，都被媽媽用推車推到公園散步，去年還身着萬聖夜服裝出門」。甚至有鄰居表示，這家人相處融洽，從沒聽到爭吵。

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