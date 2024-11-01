日本倫常慘案 橫濱婦殺親骨肉5歲女溺斃11歲兒命危 夫崩潰報警
撰文：莊勁菲
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日本橫濱10月30日晚上發生倫常慘案，綜合日媒報道，該市港北區一男子報警，稱自己妻子「殺了兒子和女兒」，警察趕到後將女子逮捕，小童送院，但之後家庭中的女兒不治，兒子昏迷且尚有生命危險。母親被控謀殺，並已認罪。
43歲的媽媽上重愛供認不諱，她涉將5歲長女強押進放滿水的浴缸內，將其溺斃；又強勒11歲長子脖頸致其昏迷，目前仍未脫離生命危險。
丈夫回家後慌忙報警，警方趕到時兩個孩子都陷入昏迷，兒子倒在睡房、女兒倒在浴室門前的更衣間。送醫後女童不治身亡，男童仍未甦醒，且未脫離生命危險。
方遂將殺人未遂的指控轉為涉嫌謀殺。
據神奈川縣港北區警署表示，疑犯一家6口生活在當地，事發時丈夫在外工作；將進一步調查有關家庭情況。
11歲的長子上重奏人在上小學，5歲的長女上重楓還在上幼兒園。
日媒指，認識疑犯的人對此案表示震驚：「她是非常好的媽媽，對孩子教育非常上心。」又指「記得5歲死者小時候，都被媽媽用推車推到公園散步，去年還身着萬聖夜服裝出門」。甚至有鄰居表示，這家人相處融洽，從沒聽到爭吵。
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