港產英國醫生為奪遺產　擬以假疫苗毒殺母親男友　企圖謀殺罪成

英國一名香港出生的醫生Thomas Kwan為防止母親財產落入他人手中，於1月22日以注射「新冠疫苗」為由，向母親男友、71歲的Patrick O’Hara注射毒液，後者及時就醫、撿回性命。犯人最終被警方拘捕，並於10月7日承認企圖謀殺罪。



《衛報》7日報道，犯人在其母親立下遺囑，指定男友在她去世後能獲得其擁有的房地產，而非歸其子女後，母子關係日趨緊張。

Thomas Kwan於1月22日戴上帽子、口罩、手套及眼鏡等，偽裝成為一名護士，前往兩老家中，藉此替Patrick O'Hara注射「新冠疫苗加強劑」。

Patrick O'Hara在注射後感到劇痛，但犯人安撫他痛楚屬正常現象後，急離開現場。他其後持續感到不適，緊急送醫後終保住性命。

報道稱，警方後續展開調查後，順藤摸瓜找到Thomas Kwan。警方在他家中找到1張假證件以及一系列化學物質包括可製造蓖麻毒素的蓖麻子。

英國一名香港出生的醫生Thomas Kwan為防止母親財產落入他人手中，於2024年1月22日以注射「新冠疫苗」為由，企圖毒殺母親男友Patrick O’Hara。左圖：英國警方釋出犯人的照片。（Northumbria Poice網站）右圖：英國皇家檢控署釋出犯人喬裝後的照片。（英國皇家檢控署網站）

Thomas Kwan起初否認企圖謀殺罪，但在檢方正式立案後，改變態度轉承認罪行。法官表示，他將於17日宣判刑罰。