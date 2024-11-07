特朗普競選團隊內華裔面孔　「相撲力士」Steven Cheung是誰？

美國總統大選2024結果出爐，共和黨候選人特朗普（Donald Trump）成功當選，其競選團隊內也有華裔面孔，就是團隊發言人Steven Cheung。他是美國出生的華裔，在加州首府Sacramento出生並長大，父母均為中國移民。



特朗普曾形容Steven Cheung為自己的相撲力士（sumo wrestler）。這名約41歲的政治溝通專家在政治和體育領域擁有豐富經驗，曾受聘於加州州長阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）的辦公室，參與2008年麥凱恩（John McCain）和佩林（Sarah Palin）的總統競選活動。

Steven Cheung（右）於2024年10月底與特朗普競選團隊高級顧問Corey Lewandowski（左）合照（X@Corey R. Lewandowski）

他從擔任加州長辦公室的實習生，到成為終極格鬥冠軍賽（UFC，Ultimate Fighting Championship）傳播主管，Steven Cheung充分展現他在溝通領域的卓越才能和廣泛經驗。

Steven Cheung與特朗普有着共同愛好，兩人對格鬥運動和WWE深感興趣，曾多次與特朗普一同出席拉斯維加斯的UFC比賽。作為特朗普的競選團隊發言人，Steven Cheung被譽為保護特朗普免受一切批評的人，無論批評是否合理。