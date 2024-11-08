你不知道的特朗普酒店帝國　這些原來全是他旗下　紐約君悅最經典

特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國大選中擊敗了賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯），成功再度奪回總統。這位在過去4年一度陷入低谷、甚至遭遇暗殺的美國總統，似乎已經煥發了人生的第二春。時隔4年，特朗普重啟總統人生，但是他的商業帝國是否能夠跟隨他的步伐同步回歸仍是未知之數。



對Miss（筆者）和許多酒店來說，都知道特朗普曾經擁有龐大的酒店集團。特朗普國際酒店創立於2007年，在鼎盛時期曾在全球擁有18間分號。名下還包括高爾夫球私人俱樂部、豪華住宅等許多項目。

在他卸任的4年裏，這個酒店帝國遭遇了關停、撤牌、出售等一系列沉重的打擊，目前僅保留住了8間分號。甚至就在特朗普大選的幾個月前，他還深陷一筆4.6億美元的詐欺官司，險些遭遇「經濟危機」。

隨著他重回總統之位，危機雖然解除，但是要讓他的酒店帝國真正起死回生，還有很長的路要走。

多拉爾邁阿密特朗普國家度假酒店（trumphotels.com）

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4.6億詐欺案 即將塵埃落定

今年早些時候，曾有過報道特朗普陷入了一場詐欺官司，需要繳納4.64億美元的罰款。正是這場官司讓他一度陷入「經濟危機」，名下包括曼哈頓特朗普大樓、七泉莊園、海湖莊園等許多知名資產都有被扣押的風險。甚至一度傳言，特朗普將會出售拉斯維加斯的特朗普酒店，用以繳納巨額保釋金來防止自己的資產被扣押。但好在最後有特朗普的支持者慷慨解囊，幫助特朗普籌集了1.75億的保釋金來度過難關。

對於這場巨大的經濟官司，特朗普一直表示是政客的手段，對方想要讓自己沒有足夠的資金來競選。而這場訴訟官司也在今年的9月26日召開了聽證會，預計在特朗普當選美國總統之後近期作出裁決。

對此時的特朗普來說，經濟危機不再是問題，但是想要挽救他那搖搖欲墜的酒店帝國真的這麼容易嗎？

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總統也經營不好酒店

特朗普的酒店帝國誕生於2007年，由他和3個孩子聯手打造——特朗普國際酒店，隸屬於家族企業The Trump Organisation。身為美國酒店業的大亨，這一酒店集團在鼎盛時期曾擁有18間酒店，而且無一不是當地的地標級作品。

但是特朗普還在總統任期上的時候，他的酒店帝國就已經危機四伏。2017年11月，位於紐約曼哈頓的特朗普SOHO酒店宣布摘牌，緊接著是佛羅里達州的特朗普海洋俱樂部國際酒店大廈酒店在2018年換牌為JW萬豪酒店。

而在他卸任之後，酒店帝國的崩塌彷彿進一步被加速：2020年，位於加拿大溫哥華的特朗普國際酒店關門歇業，2800名酒店員工被解僱；2022年，華盛頓的地標酒店——華盛頓特朗普國際酒店以3.75億美元的價格被售出，其後迅速換牌為華爾道夫；去年11月特朗普酒店在夏威夷的分號——Wākea Waikiki Beach也已撤牌，加入了希爾頓LXR高端度假村系列的陣營。

曾經輝煌一時的特朗普國際酒店集團，如今只剩紐約、芝加哥、拉斯維加斯、邁阿密、維珍尼亞州和遠在愛爾蘭、蘇格蘭的共8間分號。不過隨著特朗普重新當選總統，這棟大廈將公頃的酒店帝國沒能準還真有可能起死回生。

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從未放棄 特朗普的酒店帝國

特朗普在做生意這塊，或許比他當總統更得心應手。身為美國最知名的超級富豪，同時也是歷任美國總統中資產最為雄厚的，特朗普的商業履歷可謂傳奇。

特朗普曾經和凱悅集團共同持有紐約君悅酒店，直到1996年，以1.42億美金的價格將股權出售給了凱悅集團。他也曾在1985年持有如今的紐約中央公園麗茲卡爾頓前身，並且僅用三年時間就以7,200萬美元和1.8億美元的價格一進一出，淨賺1億美元。特朗普也曾是紐約傳奇酒店——Hotel Plaza的主人，他不僅在以廣場酒店為取景地的電影《寶貝智多星》（Home Alone，又譯小鬼當家）中巧妙客串，還在此完成了人生中的第二場婚禮。

即便是當年一度被群嘲迅速換牌華爾道夫的前華盛頓特朗普酒店，特朗普也是在賺足1億美元後才脫手離場。而該酒店最近又被曝出新屋主拖欠2.85億美元的貸款，因此一度被認為特朗普轉手出售是明智之舉。

而從長線投資的角度來看，特朗普的酒店們更是為他帶來了不少「經濟」之外的收益：成為網紅富豪的巨大流量，以及透過Hotel Plaza等傳奇酒店和政壇有了聯繫，不乏資金雄厚的追隨者。

事實上，特朗普從未放棄他的酒店帝國，在今年特朗普國際酒店也宣布將進駐阿曼的馬斯喀特，與當地的豪華地產開發商Dar Global共同合作打造價值5億美元的酒店項目。特朗普集團也將與Dar Global開發商聯手，在沙特阿拉伯的吉達打造特朗普大樓。

特朗普酒店開至中東，也與特朗普本人對於中東地區的青睞有著密切的關係，這也和上任總統後的外交策略一致。有着總統之位加持的特朗普，相信能讓他的酒店帝國重振輝煌。

最後，讓我們來回顧一下這位總統的酒店帝國：

紐約君悅酒店（Grand Hyatt New York，已出售）

1976年，特朗普和凱悅集團合作收購Commodore酒店，並將其打造為紐約君悅酒店（新浪照片）

特朗普和酒店領域結下不解之緣的作品。1976年，特朗普和凱悅集團合作收購Commodore酒店，並將其打造為一座25層，擁有鏡面玻璃和不銹鋼外觀的現代化酒店。特朗普也是由這間酒店開啟了酒店帝國以及其標誌性的建築風格的締造。

紐約廣場酒店（Plaza Hotel，已出售）

紐約廣場酒店（Booking.com）

特朗普曾在1988 年以4.075 億美元的價格買下了紐約廣場酒店，並進行了一場規模浩大的翻新。特朗普本人稱讚這座傳奇地標酒店為「是藝術品，讓我愛上了它」，還為酒店新增了日式餐廳和酒吧，甚至給每間浴室都安裝了華麗的瑪瑙，讓這位年事已高的美人重煥榮光。

紐約特朗普國際酒店（Trump International Hotel & Tower New York）

紐約特朗普國際酒店（Trump International Hotel & Tower New York）（trumphotels.com）

特朗普酒店目前現存的標竿之作。酒店距離哥倫布圓環、林肯中心和第五大道僅幾步之遙，可以俯瞰中央公園，地理位置堪稱獨一無二。酒店還擁有2間米芝蓮（又譯米其林）餐廳，其中一間由Jean Georges坐鎮，就連24小時客房送餐都由Jean Georges提供。

拉斯維加斯特朗普國際酒店（Trump International Hotel Las Vegas）

拉斯維加斯特朗普國際酒店（Trump International Hotel Las Vegas）（trumphotels.com）

差點就被賣掉的酒店。這間於2008年揭幕的豪華酒店，藏身於64樓的巨大塔樓之中，並且設有多達1282間客房。值得一提的是，酒店位於拉斯維加斯大道，但不設博彩，而且禁煙，在拉斯維加斯可謂獨樹一幟。

邁阿密特朗普國際多拉爾度假村（Trump National Doral Miami Resort）

邁阿密特朗普國際多拉爾度假村（Trump National Doral Miami Resort）（trumphotels.com）

擁有60年歷史、邁阿密最具傳奇色彩的高爾夫度假村。在被特朗普酒店收入麾下之後，如今的度假村擁有四個錦標賽高爾夫球場、全新的Har-Tru 網球場以及皇家棕櫚樹泳池，演繹特朗普獨有的奢華度假美學。

芝加哥特朗普國際酒店（Trump International Hotel & Tower Chicago）

芝加哥特朗普國際酒店（Trump International Hotel & Tower Chicago）（trumphotels.com）

位於芝加哥河畔的地標建築，高達423米，還是美國的第七高樓、芝加哥的第二高樓。酒店同樣是特朗普標誌性的玻璃帷幕牆和鋼結構，在酒店內即可欣賞芝加哥的天際線景緻。

愛爾蘭特朗普敦貝格度假村（Trump International Golf Links & Hotel Doonbeg Ireland）

愛爾蘭特朗普敦貝格度假村（Trump International Golf Links & Hotel Doonbeg Ireland）（trumphotels.com）

城堡和高爾夫球場結合的度假村，極為罕見。特朗普將這座位於愛爾蘭海濱的城堡建築塑造為帶有高爾夫球場的度假村。除此之外，這間度假村還擁有景觀絕佳的海景餐廳，也是衝浪者的天堂。

蘇格蘭特朗普坦貝利度假村（Trump Turnberry）

蘇格蘭特朗普坦貝利度假村（Trump Turnberry）（trumphotels.com）

這裡是四屆高爾夫公開賽的舉辦地，也是擁有120年歷史的蘇格蘭地標。這間位於艾爾郡海岸的度假村，擁有無與倫比的舊世界奢華體驗，還有歷史建築燈塔改造而來的套房。

蘇格蘭阿伯丁麥克勞德之家（Trump MacLeod House & Lodge, Scotland）

蘇格蘭阿伯丁麥克勞德之家（Trump MacLeod House & Lodge, Scotland）（trumphotels.com）

隱於茂密森林中的歷史建築，擁有可追溯至14世紀的深厚積淀，同時也是僅有19間客房的袖珍之作。這間酒店也有高爾夫球場，不難看出特朗普對於滿世界造高爾夫度假村的熱忱。

維珍尼亞州阿爾伯馬爾莊園（Albemarle Estate at Trump Winery）

維珍尼亞州阿爾伯馬爾莊園（Albemarle Estate at Trump Winery）（trumphotels.com）

傳說中的「美國寶藏」，是維珍尼亞州最大的葡萄園。特朗普將這座歷史上極富盛名的莊園，塑造為極致精品與奢華的酒店，並為莊園增加了圖書館酒吧、私人餐廳、室外游泳池和熱水浴池、室內熱水浴池和桑拿浴室、私人電影院、釣魚池等一眾堪稱奢侈的配套。

馬斯喀特特朗普國際酒店（Trump International Hotel AIDA, Oman）

這間還在孕育中的度假村，距離距離馬斯喀特市中心約10 分鐘路程，毗鄰海濱，坐擁一座18洞的高爾夫球場和140間客房。

越南特朗普酒店（Trump International Hotel & Tower Vietnam）

特朗普國際酒店，也將首度進軍亞洲——進駐越南，和Kinh Bac City Development Holding Corporation共同打造合資公司，在越南開發五星級酒店、錦標賽式高爾夫球場和豪華住宅。

回顧特朗普的酒店帝國，其實不難看出，雖然磕磕絆絆，但特朗普的品味和美學始終在線。