解讀習近平給特朗普的賀電：不衝突不對抗字眼消失

共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）宣佈贏得總統選舉後，中國官方媒體報道說，11月7日，中國國家主席習近平向特朗普致賀電。

另據美國有線電視新聞網（CNN）11月7日引述兩名知情人士報道，習近平11月6日與特朗普通電話，祝賀他當選美國總統。但中國駐美大使館受詢時表示，沒有什麼消息可提供。

習近平第一時間向特朗普致賀電的做法延續了2016年特朗普第一次當選美國總統之後的慣例。彼時2016年11月9日特朗普宣佈勝選，2016年11月14日習近平同特朗普通電話。

這次習近平給特朗普打電話的時間提前了。整體來看，中國對特朗普上台給出了應有的歡迎禮遇態度。

中國對特朗普並不陌生。圖為2019年6月29日，特朗普（左）與中國國家主席習近平在日本大阪舉行會晤。（Reuters）

不過，習近平給特朗普的賀電用詞暗藏玄機。

習近平給特朗普的賀電有兩層意思，一是闡述中美關係的重要性，二是表達中國對中美關係的看法。此前2016年習近平給特朗普的勝選賀電大意是也是先闡述中美關係重要性，再談中國立場。

2024年的用詞和2016年的不同在於，2024年習近平稱希望雙方秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展互利合作，走出一條新時期中美正確相處之道，造福兩國，惠及世界。2016年習近平說期待着同特朗普一道努力，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的原則，拓展兩國在雙邊、地區、全球層面各領域合作，以建設性方式管控分歧，推動中美關係在新的起點上取得更大進展，更好造福兩國人民和各國人民。

處理中美關係的原則，2016年時是不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏，2024年時是相互尊重、和平共處、合作共贏。

貿易戰就是中美在經濟領域的激烈對抗。圖為美國總統特朗普和時任中國國務院副總理劉鶴2020年1月15日簽署中美第一階段貿易協議。（路透社）

不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏，來源於中國的中美構建新型大國關係提議。2013年6月習近平與時任美國總統奧巴馬舉行莊園會晤時提出中美新型大國關係，並用三句話概括中美新型大國關係的內涵：一是不衝突、不對抗，二是相互尊重，三是合作共贏。

2016年特朗普第一次當選美國總統，當時習近平給特朗普的賀電提到了不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏。2020年11月拜登當選美國總統後，習近平給拜登的賀電也提到了希望雙方秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧。拜登上台後的第一年，中國在雙邊關係中經常使用不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏這樣的外交措辭。

但是2021年11月，習近平同拜登舉行視頻會晤，習近平提出了中美應該相互尊重、和平共處、合作共贏。

2021年12月20日，王毅在出席2021年國際形勢與中國外交研討會開幕式時說，習近平全面闡述中方對中美關係的原則立場，明確提出相互尊重、和平共處、合作共贏的戰略框架，為兩國關係的健康穩定發展把舵引航。在王毅的敘述口徑中相互尊重、和平共處、合作共贏是習近平提出的中美關係戰略框架。

美國總統拜登（Joe Biden）的對華政策並不比特朗普温和。（Reuters）

2021年12月30日，王毅接受新華社和中央廣播電視總台聯合採訪，就中美關係闡明立場主張。王毅說，習近平鄭重提出了相互尊重、和平共處、合作共贏三點原則。這三點原則匯聚了中美半個多世紀相互交往的經驗教訓，是中美關係恢復健康穩定發展的必由之路。

此後2022年、2023年、2024年中國在談到中美關係時經常使用相互尊重、和平共處、合作共贏這一措辭。

在分析人士看來，2021年中國就中美關係提出相互尊重、和平共處、合作共贏，針對的是拜登政府提出競爭-合作-對抗的對華三分法政策。面對美國不斷製造摩擦，挑起對立對抗的局面，中國將「相互尊重」前置，用「和平共處」代替了「不衝突不對抗」。

「不衝突不對抗」與「和平共處」字面上看區別不大，實際上和平共處也有可能是冷和平。和平一詞對應的往往是戰爭。面對在經濟科技等領域衝突對抗不斷的局面，中國提出和平共處可能意在建立一道新的防線防止關係全面惡化打破戰爭底線。

此番特朗普再次當選美國總統，特朗普政府會提出什麼對華政策備受關注，其對華政策有多少會繼承拜登政府，還是未知數。習近平率先拋出了針對拜登政府提出的「相互尊重、和平共處、合作共贏」，既是對美國不會根本上改變打壓對抗政策的清醒認識，也是對特朗普政府的試探。