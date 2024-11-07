澳洲總理：政府將立法禁16歲以下青少年用社交媒體

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）11月7日稱，政府將立法禁止16歲以下青少年使用社交媒體，包括Instagram、TikTok、Facebook和X（前稱Twitter）。



根據路透社，阿爾巴尼斯在新聞發布會上說，擬議法律旨在減輕社交媒體對該國兒童造成的「傷害」。他補充說，該法案將於2024年被提交聯邦議會。

報道指，澳洲正在試驗一種年齡驗證系統，以幫助阻止兒童訪問社交媒體平台，這是該禁令的一部份，禁令最早將於2025年年底生效。

澳洲總理阿爾巴內斯在東盟峰會上聯合東盟發表聲明（REUTERS）。

阿爾巴尼斯說，「社交媒體平台有責任證明，他們正在採取合理措施阻止（16歲以下兒童）訪問」。他還說，立法後，責任不會落在父母或青少年身上。

報道稱，對於受使用社交媒體年齡限制的用戶，即使他們獲得父母同意，也將不會有任何豁免。

英國廣播公司（BBC）稱，雖然大多數專家都認為社交媒體平台會損害青少年的心理健康，但許多人對於全面禁止社交媒體平台的效果存在分歧。