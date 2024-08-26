社交媒體被濫用　平台持有人須負責？Telegram：說法荒謬

俄衛網8月26日稱Telegram社交網管理團隊對創始人杜羅夫（Pavel Durov）在法國被拘一事發表評論說，該平台或其所有者應對濫用行為負責的說法是荒謬的。



圖為2016年2月23日，即時通訊應用程式Telegram創辦人兼行政總裁杜羅夫（Pavel Durov）在西班牙巴塞羅那（Barcelona）舉行的世界流動通訊大會（Mobile World Congress）上發表主題演講。（REUTERS）

消息指出，「Telegram遵守歐盟法律，包括數字服務法，它的審核符合行業標準並不斷在改進。Telegram首席執行官帕維爾·杜羅夫沒有甚麼可隱瞞的，他經常在歐洲各地旅行。聲稱平台或其所有者對濫用平台負責是荒謬的」。

Telegram管理團隊表示，他們希望杜羅夫被拘的事情能夠盡快得到解決。

圖為2023年4月26日Getty發布的設計圖片，可見巴西里約熱內盧一部手機熒幕顯示Telegram標誌。（Reuters）

法國媒體24日報道稱，杜羅夫乘私人飛機從阿塞拜疆抵達布爾歇機場（Paris–Le Bourget Airport）後被拘留。擁有法國國籍的杜羅夫被法國通緝。

法國司法系統認為杜羅夫涉嫌犯罪的原因眾多，包括Telegram拒絕與該國當局合作。25日，杜羅夫可能面臨包括恐怖主義、販毒、欺詐和洗錢在內的一系列指控。