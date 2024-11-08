美國大選結果｜當散播恐懼戰勝傳遞希望　特朗普強勢回歸3大原因

美國總統大選已塵埃落定。有評論認為，這次選戰是散播恐懼的候選人戰勝了傳遞希望的候選人。



當特朗普 (Donald Trump，又譯川普) 在2016年美國總統大選中擊敗希拉里（Hilary Clinton），很多人形容那是一場「爆冷」，代表美國政治踏入了「未知」領域。

來到2024年，美國選民對特朗普已熟悉不過，沒有任何「藉口」了。他是一名已被定罪的罪犯，其本人種族歧視和厭女傾向明顯。

2020年大選後，特朗普還試圖推翻選舉結果，導致國會山莊騷亂和人命傷亡。儘管如此，美國選民在今屆大選依然選擇讓他二度入主白宮。

2024年11月6日，美國佛羅里達州西棕櫚灘棕櫚灘縣會議中心，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普在集會上與妻子梅拉尼婭（Melania Trump）慶祝勝出總統大選。（Reuters）

曾有人講過，選舉可以是反映一個國家的一面鏡子，而國家很多時都不喜歡它在鏡中看到的畫面。

許多選民在回顧特朗普任期時總提到當時的經濟較好，他們顯然「忘記」在他任內，美國有40萬人因新冠病毒死亡。在特朗普狂熱的「粉絲」眼中，他永遠不會做錯事。這也解釋了他這次勝選的三大原因：

1. 特朗普的「成功商人」形象深入民心

首先，特朗普1987年出版的《交易的藝術》（The Art of the Deal）和2004年推出的電視真人實境節目《飛黃騰達》（The Apprentice），多年來為其建立家傳戶曉的知名度和「成功商人」的形象。

儘管賀錦麗在競選期間獲得大量明星的站台支持，其中包括天后Taylor Swift和Beyoncé，但在美國民眾眼中，特朗普本身就是一顆耀眼的明星。

特朗普從2004年至2015年一直主持國家廣播公司（NBC）的節目《飛黃騰達》，直至宣布參選總統。（路透社）

2. 這是充滿焦慮的時代 散播恐懼比傳遞希望更有效

其次，特朗普清楚明白，儘管前總統列根（Ronald Reegan）和奧巴馬（Barack Obama）成功透過傳遞希望，鼓勵民眾奮發圖強而成功當選，但現在卻是一個充滿焦慮的時代。

中產階層面對通脹和失業的憂慮，他們對科技和人工智能一日千里的發展等都感到不安，他們渴望安全感。這一代的年輕人擔心他們的生活會比他們的父母更糟，而且買不起房子。

而特朗普素來反菁英的形象，口不擇言、對規則滿不在乎，都讓選民誤以為特朗普是站在，傳統政客的對立面，一般勞工階層這一邊的候選人。

2024年11月6日，美國佛羅里達州，圖為特朗普在西棕櫚灘上向支持者發表講話，他在當日宣布在2024年總統大選中獲勝。（Reuters）

3. 讓美國再次偉大=讓美國再次變白 (Make America White Again)

特朗普可謂是一位文化鬥士。近十年來，他成功利用困擾美國人多時的身份認同問題：一段漫長而痛苦，充滿着進步和倒退的種族關係歷史。這段複雜種族史進程隨着奧巴馬2008年當選總統，和白人基督徒意識到自己漸成少數而成為導火索。

特朗普的政治認同核心是排外心理和種族歧視。此外，他的競選團隊花費鉅資投放廣告針對LGBT等性小眾族群，這都是為了取悅他的核心支持族群，保守派的白人基督徒。

當然，來自全球首富馬斯克（Elon Musk）在最後階段的鼎力相助也是功不可沒。