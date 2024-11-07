美國大選｜賀錦麗敗選　黨友加州州長或上位有望？

美國大選民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）敗選，美媒11月7日分析，特朗普（Donald Trump，又譯川普）第二任期時，加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）或將帶領民主黨收復失地。



紐瑟姆和賀錦麗相識20多年，他們同樣是三藩市前市長布朗（Willie Brown）的得意門生；2011年，前者當上加州副州長，賀錦麗則出任加州檢察長；紐瑟姆之後成為州長，她則轉戰華府，由參議員「升呢」到副總統。

報道指出，當拜登（Joe Biden）退選後，紐瑟姆也逐漸退居幕後，即使他為賀錦麗助選，但為了他們是加州同鄉，紐瑟姆為了避嫌而無法做她的競選夥伴。

有共和黨人表示，特朗普勝選讓紐瑟姆有了政治轉機，將成為「民主黨反抗運動領袖」。

此前紐瑟姆警告，加州是全美移民人口最多的一個州份，特朗普驅逐移民的計劃將對「自由價值的堡壘」加州造成毀滅性影響。

賀錦麗敗走今屆大選，為紐瑟姆提供機會領導民主黨，雖然他長期否認有意參選，但可能在2028年代表民主黨競選總統。

民主黨加州州長紐瑟姆（左）與民主黨候選人、美國副總統賀錦麗（右）師出同門，都是來自加州的政客。他很可能在未來帶領民主黨與特朗普對抗。（Getty Images）

紐瑟姆過去幾年積極建立超級政治行動委員會（Super PAC）來支持關鍵候選人，前往紅州倡導墮胎權，還與曾經角逐共和黨總統提名的佛羅里達州（Florida）州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）進行電視辯論，並有一個龐大的捐款人名單為未來競選總統提供資源。

加州民主黨人表示，在短期內，紐瑟姆可能將優先關注保護墮胎權的問題，這對他和其他藍州州長來說，會是最先面對到的棘手問題，必須在拜登執政的最後兩個月內擬定對策。

特朗普上台後，加州的氣候和環保政策勢遭受挑戰。