美國大選｜特朗普再主白宮　決定「炒麥當勞魷魚」

美國總統大選基本上已有定局，共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）相隔4年後將再次入主白宮，意味他無需再到連鎖快餐店麥當勞（McDonald's）擔任炸薯條的「工作」。



特朗普的兒子小特朗普（Donald Trump Jr.）11月6日在社交平台Instagram上載父親的「辭職信」，內容提到特朗普會在2025年1月20日辭去麥當勞的工作，並形容在餐廳工作期間非常享受服務客人及貢獻職場的機會，由煎漢堡到炸薯條，以及管理得來速（Drive-Thru），為他學到很多關於餐廳運作及勤奮的價值。

特朗普在信中又稱感謝向他提供在這個經典美國品牌的機會，認為這些經驗非常寶貴，亦感激培養技能發展，相信可以在未來帶來裨益。他承諾在餘下的工作時間可以順利交接，同時期待下一個挑戰。

該封辭職信的上款地址是華盛頓賓夕法尼亞大道1600號，即是白宮的地址；而他在麥當勞「離職」的日期則是總統就職禮當天。特朗普在信上的簽名亦標有「45-47」，象徵他是美國第45及47任總統。

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當然這封信是偽造，不過他確實曾在10月拉票時到賓夕法尼亞州一間麥當勞「打工」；有網民在小特朗普的帖文留言，稱特朗普「有更好的工作，相信麥當勞會理解」、「首位成為總統的麥當勞員工」、「賀錦麗剛申請Chick-fil-A（美國另一間連鎖快餐店），但她說可以在星期天工作」等。

不過有網民就比較「務實」，提議麥當勞在2025年1月25日推出「自由薯條」，盛惠47美仙，充滿象徵意義。