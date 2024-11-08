支持度跌至17%歷史新低　尹錫悅就身邊人爭議向國民鞠躬致歉

韓國總統尹錫悅7日召開記者會，就身邊人屢屢引發爭議，造成韓國社會不安，公開向民眾鞠躬道歉。他表示對各種爭議深感愧疚，認為與個人的疏忽與缺乏道德認知有關，不會找藉口辯解，強調上任兩年多以來，每天都盡心盡力工作，當中有不足之處，期盼國民能夠原諒。



尹鍚悅沒有明言口中的「身邊人爭議」的內情，外界相信與第一夫人金建希涉違規收受名牌手袋，及尹錫悅推舉助手參加國會補選牽涉干預選舉之嫌有關。

總統辦公室表示，金建希未來將不會陪同尹錫悅外訪。尹鍚悅已決定，除了基於外交慣例和涉及國家利益的必要活動外，金建希日後將避免參加公開活動。

尹錫悅表示不會找藉口辯解，強調上任兩年多以來，每天都盡心盡力工作，當中有不足之處，期盼國民能夠原諒。(Reuters)

主要反對黨民主黨要求，任命特別檢察官調查金建希被指在2022年總統選舉前，要求中間人統籌民間組織進行有利於尹鍚悅民意調查的事件。

尹鍚悅最新的支持度再跌至新低，只有17%，一周內下跌2個百分點，打破連續兩周最低紀錄。另一項調查則反映，74%受訪者對尹鍚悅表現持負面評價。