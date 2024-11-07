越南女子韓國景福宮練瑜伽倒立　遭網民轟：不尊重當地歷史

綜合外媒11月7日報道，10月29日有一名穿着綠色緊身瑜伽服的越南女遊客到韓國首爾景福宮旅遊，被拍到倚靠宮牆練習瑜伽。影片在社交平台熱傳，有網民批評該女子，當地相關部門給出回應。



10月29日，越南女子Kieu Hoa在韓國首爾景福宮宮牆外做瑜伽動作，影片在網上引起熱議。（影片截圖）

11月3日，來自越南河內的女子Kieu Hoa在社交平台上分享自己在景福宮外練瑜伽的相片，在網上熱傳。

有網民表示，此舉可能破壞文化遺產，還有人認為在歷史遺址穿瑜伽褲不妥。還有越南網友類比越南文化遺產順化皇城，指出這是當地人神聖的歷史場所。

10月29日，越南女子Kieu Hoa在韓國首爾景福宮宮牆外做瑜伽動作，影片在網上引起熱議。（網上圖片）

Kieu Hoa為自己辯解，稱：「每個人都有自己的喜好，我們應該尊重差異。」

7日，韓國國家遺產廳宮陵遺址本部表示，Kieu Hoa拍照的地方在景福宮外面的石牆路，不屬於宮內，因此沒有理由制止該行為；但提到若在宮內穿緊身衣練瑜伽，則屬於妨礙遊客參觀，會對其展開驅趕。

景福宮（경복궁）是朝鮮王朝於1395年時所建的一座王宮，位於韓國首爾，是當地著名旅遊景點。

景福宮是韓國知名歷史景點，屬於文化遺產（網上圖片）

這並非首次越南出現因「練瑜伽」而衍生的爭議，10月，越南最高峰番西邦峰(Phan Xi Păng)，有遊客拍到一些女性穿緊身衣練瑜伽；5月，越南太平省一些女性在車道中間做瑜伽並拍影片，因妨礙交通被罰款。