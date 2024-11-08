日本大阪府「奇招」打擊電話騙案　倡立法禁長者ATM前用手機惹議

世界各地近年的電話騙案都很猖獗，其中不少長者常常成為詐騙集團的目標。日本大阪府為阻止騙案發生，倡議立法禁止長者在自動櫃員機（ATM）前用手機，以防止他們被騙徒唆擺，將自己戶口的金錢轉走。不過，這一計劃惹來不少質疑聲音，有人認為措施不切實際，指越來越多人不用實體自動櫃員機，而是網上轉賬，亦有人認為不應該為金融機構帶來額外負擔。



由日本大阪專家和業界團體組成的大阪府「特殊詐騙對策審議會」5日公布一份報告稱，考慮禁止長者在使用ATM時用手提電話通話，並呼籲銀行等金融業者強制執行相關措施。

2024年11月5日，由日本大阪專家和業界團體組成的大阪府「特殊詐欺對策審議會」5日公布一份報告稱，考慮禁止長者在使用ATM時用手提電話通話。（Getty/示意圖）

大阪府也計畫在2025年2月的府議會中，提出「大阪府安全城市建設條例」修正案。報道稱，若修正案順利通過，上述規定將成為全日本首例。

圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

報道稱，大阪府今年截至9月底共發生1,966宗詐騙案，損失金額超過43.4億日圓（約2.2億港元），已超過2023全年造成的損失，大多數受害人都是65歲以上長者。

大阪府知事吉村洋文6月提到禁止長者在ATM機前打電話的政策時，承認很難訂立硬性罰則，因此禁令不會採「法例」形式，而是以義務形式執行，並呼籲金融機構配合，加強宣傳這項義務。