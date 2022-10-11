美國31歲囚犯涉獄中從事電話行騙　冒充富翁盜取千萬美元還買豪宅

多間外媒10月10日報道，美國31歲囚犯科菲爾德（Arthur Lee Cofield Jr.）涉嫌於2020年坐牢期間利用電話行騙，冒充億萬富翁，從其帳戶盜取1,100萬美元（約8,580萬港元），還用這筆巨款購買豪宅。



綜合《每日郵報》、霍士新聞等外媒10月10日報道，科菲爾德因持械搶劫被判14年判監，在喬治亞州（Georgia）的監獄服刑，該處為最高安全級別的監獄。

科菲爾德先是取得一部在監獄內違禁使用的手提電話，然後他藉助電話取得億萬富豪基梅爾（Sidney Kimmel）的多種身份資訊，甚至在2020年6月時能夠進入他在金融公司的帳戶。

他還打電話到公司的客戶服務部，冒充成基梅爾，最後還成功安排把基梅爾帳戶內的約1,100萬美元，轉匯到愛達荷州（Idaho）一間公司，以購買6,106枚金幣。

報道稱，科菲爾德憑藉基梅爾的駕駛執照、水電費賬單資訊，還有監獄外同謀的幫助，令他能夠完成驗證過程。科菲爾德與他的家人否認合謀詐騙的控罪。

科菲爾德被指還在獄中成功安排一隊私人保安隊伍2020年6月乘坐私人飛機，前往亞特蘭大市（Atlanta）領取金幣。同年7月，他的家人購買了一間有6個睡房、價值440萬美元（3,432萬港元）的別墅。

《每日郵報》又指，檢方稱還有證據顯示，科菲爾德過去曾從另一富豪韋特海姆（Herbert Wertheim）的妻子妮科爾（Nicole Wertheim）戶口中偷取了225萬美元（約1,755萬港元）。