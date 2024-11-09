德國執政聯盟瓦解　經濟部長哈貝克有意角逐總理

德國媒體報道，副總理哈貝克（Robert Habeck）將宣布競選總理。



路透社11月8日引述德國《明鏡周刊》報道，德國綠黨（Greens Party）消息人士透露，綠黨主席哈貝克將於同日宣布角逐總理。

現年55歲的哈貝克兼任德國經濟和氣候部長，也是一名業餘作家，自2018年1月起擔任綠黨主席。

德國副總理哈貝克在其社交媒體發布影片宣布有意角逐總理：

哈貝克在2021年大選後，帶領綠黨與總理朔爾茨（Olaf Scholz）領導的社民黨（Social Democratic party，SPD）和原財政部長林德納（Christian Lindner）領導的自民黨（Free Democratic Party，FDP），組成聯合政府。

三黨近幾個月來一直無法就預算和經濟政策問題達成共識。朔爾茨6日宣布解除林德納的財長職務後，三黨執政聯盟原則上已瓦解，現屆政府面臨空前的政治危機。

朔爾茨提議議會於2025年1月對現屆政府進行信任投票，以便決定是否提前大選，在德國經濟低迷和國際形勢嚴峻的多重挑戰下，儘快明確德國未來的政治路徑。

這可能促使德國在明年3月提前舉行大選，但保守派反對黨基民盟（Christian Democratic Union of Germany，CDU）和其他主要政黨，則要求朔爾茨立即為新選舉鋪平道路。

圖為2024年11月6日，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz，圖）宣布免除財長林德納（Christian Lindner）職務。（Reuters）

朔爾茨希望基民盟和基社盟（Christian Social Union，CSU）組成的聯盟黨（CDU/CSU），能支持他在聖誕節前通過一系列法例。

然而，基民盟領導人梅爾茨（Freidrich Merz）表示，除非朔爾茨立即展開信任投票，為最早在明年1月提前大選做準備，否則不會為他提供支持。梅爾茨指，德國迫切需要更多措施來恢復經濟增長，而朔爾茨尋求把提前大選推遲到明年3月，這一策略是不負責任的。

大多數德國選民也希望儘快舉行大選。法新社引述8日發布的最新民意調查報道，約65%的選民贊成立即舉行大選，只有33%的選民同意朔爾茨提出的時間表。約59%的受訪者表示，他們對「交通燈」執政聯盟（Traffic Light Coalition）的瓦解感到高興。

本文獲《聯合早報》授權轉載

