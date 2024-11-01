德國外長訪華落機後遭冷落？　真相是……

近日，網上熱傳一則德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）外訪時在機場遭冷遇，無人接機迎接的尷尬影片。有網民聲稱，事件發生在中國或印度。影片中，走下飛機舷梯的貝爾伯克，一臉困惑站在停機坪上，四處都看不見一個外交人員上前迎接。



當地時間10月31日，路透社引述德國外交部發布的電子郵件內容闢謠道，這段網傳影片並非在中國或印度拍攝的，而是貝爾伯克在今年年初訪問馬來西亞時的情況。

郵件解釋稱，當時由於馬來西亞機場溝通不暢，導致貝爾伯克乘坐的這架飛機的降落位置與先前安排的不同，而馬方接待人員仍在原來商定好的地點等待，因此最終貝爾伯克落地時沒有看到接待人員，她最終步行前往了馬方接待人員所在的位置。

網上熱傳一段指是德國外長貝爾伯克外訪時在機場遭冷遇影片（影片截圖）

網上熱傳一段指是德國外長貝爾伯克外訪時在機場遭冷遇影片（影片截圖）

據路透社報道，貝爾伯克是在今年1月訪問馬來西亞的，德國外交部和馬來西亞外交部在官網發布的聲明都能夠證明這一點。1月19日，德國駐吉隆坡大使館在其官方社媒賬號上還曾發布過網傳影片的另一角度畫面。

在本周的德國內閣簡報會上，德國外交部發言人菲舍爾對上述影片做出了同樣的解釋，強調影片中的所在地既不是中國也不是印度。德外交部下屬的公共外交項目「德國東南亞訊息中心」，也在其官方賬號上做出澄清聲明，稱網傳影片被斷章取義，貝爾伯克在走了幾步後便受到了馬來西亞禮賓司和德國駐馬來西亞大使的熱烈歡迎，斥責社交媒體廣泛傳播了錯誤訊息。

據俄媒塔斯社報道，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃對此評價稱：「多虧了這個誤解，全世界才發現德國外交部長是飛往馬來西亞，而不是中國或者印度。」

謠言傳播之際，貝爾伯克正隨德國總理朔爾茨對印度展開為期三天的訪問，雙方圍繞加強兩國關鍵領域的戰略關係進行了深入討論。

據外交部網站消息，當地時間9月24日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在紐約聯合國總部參加聯大期間，會見了德國外長貝爾伯克。

2024年10月23日，德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock ）出席在德國駐黎巴嫩Dekwaneh大使館舉行的新聞發布會。（Reuters）

王毅表示，中方高度重視中德關係，願同德方一道，增強政治互信，加深利益融合，進一步深化兩國全方位戰略伙伴關係。明年是中國和歐盟建交50周年，中歐關係半個世紀的歷程充分說明，加強中歐合作符合雙方利益，也有利於世界的穩定。中歐關係的基礎在於互利合作，雙方經濟高度互補，可以實現一加一大於二。將經貿問題政治化，濫徵關稅不符合任何一方利益，不利於世界的綠色轉型。希望德國和歐盟堅持開放合作，堅持對話協調，妥善處理有關問題，共同維護國際貿易規則和公平競爭環境。

貝爾伯克表示，中國是德國最重要的貿易夥伴，兩國合作互利共贏，領域廣闊。德國堅持一個中國政策沒有任何變化。德方同樣認為應堅持自由貿易和公平競爭，通過開放透明的對話協商解決遇到的問題，維護國際貿易規則和秩序。作為世界上最大的單一市場，歐盟應努力保持市場開放。德方重視中國在國際事務中的重要作用，願同中方加強在聯合國等多邊機制的協調，積極推動歐盟與中國關係的發展。

本文獲觀察者網授權轉載。

