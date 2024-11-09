美司法部起訴1伊朗男　涉密謀策劃暗殺特朗普

美國起訴一名在逃阿富汗男子，指控他與伊朗密謀暗殺美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的計劃關聯。



路透社報道，美國司法部11月8日發表聲明說，這宗未遂暗殺行動是伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）下令執行的，涉案的51歲男子沙克里（Farhad Shakeri）10月7日受命策劃行刺特朗普的行動。

特朗普遇刺中槍後高舉拳頭的照片經常出現在其支持者的家門草地政治招牌之上。（Reuters）

現年51歲的沙克里為居住在德黑蘭的阿富汗公民，是伊朗革命衛隊特工。他小時候移民美國，2008年前後因搶劫罪被驅逐出境。檢察官相信沙克里目前在伊朗境內。

美國司法部說，伊朗密謀暗殺特朗普是為了替伊朗指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）報仇。特朗普2020年首次擔任美國總統時下令擊殺蘇萊曼尼。

2024年4月5日，在紀念聖城日的集會以及伊斯蘭革命衛隊成員的葬禮上，一名伊朗婦女舉起改故伊朗高級軍事指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）的海報。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

另外，沙克里在監獄裏認識的兩名紐約居民里維拉（Carlisle Rivera）和洛德霍爾特（Jonathan Loadholt），也被控幫助沙克里密謀暗殺在紐約的一名伊朗裔美國公民。

這名伊朗裔美國公民據稱經常公開批評伊朗政府，此前曾是謀殺目標。檢察官沒有公布暗殺目標身份，但其特徵與伊朗裔美國女記者阿里內賈德（Masih Alinejad）相符。

阿里內賈德曾批評伊朗對女性戴頭巾的規定。2021年，四名伊朗人因涉嫌綁架她而被控；2022 年，一名在她家門外徘徊的攜帶步槍男子被捕。

里維拉和洛德霍爾特已被扣押候審。

本文獲《聯合早報》授權轉載

