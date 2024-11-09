美司法部起訴1伊朗男 涉密謀策劃暗殺特朗普
撰文：聯合早報
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美國起訴一名在逃阿富汗男子，指控他與伊朗密謀暗殺美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的計劃關聯。
路透社報道，美國司法部11月8日發表聲明說，這宗未遂暗殺行動是伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）下令執行的，涉案的51歲男子沙克里（Farhad Shakeri）10月7日受命策劃行刺特朗普的行動。
現年51歲的沙克里為居住在德黑蘭的阿富汗公民，是伊朗革命衛隊特工。他小時候移民美國，2008年前後因搶劫罪被驅逐出境。檢察官相信沙克里目前在伊朗境內。
美國司法部說，伊朗密謀暗殺特朗普是為了替伊朗指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）報仇。特朗普2020年首次擔任美國總統時下令擊殺蘇萊曼尼。
另外，沙克里在監獄裏認識的兩名紐約居民里維拉（Carlisle Rivera）和洛德霍爾特（Jonathan Loadholt），也被控幫助沙克里密謀暗殺在紐約的一名伊朗裔美國公民。
這名伊朗裔美國公民據稱經常公開批評伊朗政府，此前曾是謀殺目標。檢察官沒有公布暗殺目標身份，但其特徵與伊朗裔美國女記者阿里內賈德（Masih Alinejad）相符。
阿里內賈德曾批評伊朗對女性戴頭巾的規定。2021年，四名伊朗人因涉嫌綁架她而被控；2022 年，一名在她家門外徘徊的攜帶步槍男子被捕。
里維拉和洛德霍爾特已被扣押候審。
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