特朗普當選｜法國馬克龍：歐洲不能再當草食動物　至少雜食動物

面對美國前總統、共和黨人特朗普（Donald Trump）即將重返白宮，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）當地時間11月7日在匈牙利向歐洲同僚呼籲稱，歐洲不能再當世界的「草食動物」，而要「至少」成為「雜食動物」，以免成為食肉動物們的腹中餐。



馬克龍是在布達佩斯出席第五屆歐洲政治共同體領導人會議時發表上述言論的。根據愛麗捨宮7日發布的講話原文，馬克龍說，對歐洲而言，特朗普再次當選美國總統是一個「歷史性的時刻」。

「我向他（特朗普）表示了祝賀，但本質上，我認為我們在歐盟內部的職責不是去評論特朗普的當選，或評判這好或不好。」他說，「問題是：我們是否準備好捍衛歐洲人的利益？這是唯一擺在我們面前的問題。我認為這應該是我們的優先事項。」

2024年10月24日，法國巴黎，圖為法國總統馬克龍在黎巴嫩國際問題會議上發表講話。（Reuters）

馬克龍稱，歐洲本身有能力書寫歷史，卻沒能充分認識到自己是一支「獨立的力量」。「我們認為應該將我們的地緣政治委託給美國，將我們的增長債務委託給我們的中國客戶，將我們的技術創新委託給美國企業。」他說，「這不是最好的主意。」

馬克龍隨後提到開頭的比喻：「對我來說，這很簡單。世界由草食動物和食肉動物組成。如果我們決定繼續做草食動物，那麼食肉動物將獲勝，而我們將成為它們的市場。」他補充：「我認為，我們至少應該選擇成為雜食動物。」

「政客」新聞網歐洲版說，就在馬克龍發表上述言論的前一天，特朗普在美國總統選舉中大獲全勝，這引發歐洲對跨大西洋防務合作前景的擔憂。在上個任期，特朗普曾多次抱怨北約其他成員國的防務支出「不達標」、給美國增加負擔，還一度威脅讓美國退出北約，以此施壓盟友增加軍費。

2024年11月5日，美國密歇根州，圖為特朗普在競選集會上發表講話，他翌日宣佈在2024年美國總統大選中獲勝。（Reuters）

而馬克龍一直高調倡導歐洲戰略自主，主張歐盟在國防、安全、尖端技術等各個領域都要更加獨立於中美等競爭對手。一名駐布達佩斯的歐盟外交官分析，特朗普的當選可能會給馬克龍這個呼籲歐盟追求貿易和安全獨立自主的「首席啦啦隊長」，帶來新的「存在理由」。

值得一提的是，「政客」新聞網歐洲版10月31日披露，布魯塞爾正忙於制定特朗普再度入主白宮後的應對策略，包括若特朗普發動全面貿易戰，歐盟將如何反擊，以及美國撤回對烏克蘭軍事支持的潛在後果。

特朗普在競選政策中稱，計劃對所有進口商品徵收10%至20%的普遍關稅。此前在第一任期內，他也曾以國家安全為由對歐盟和加拿大等傳統盟友徵收25%和10%的鋼鋁關稅。一名不願透露姓名的歐盟官員說：「我們需要避免貿易戰和來自中美雙方的衝擊……我們已經遭受很多衝擊了。」

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