特朗普內閣人選將有誰？從「沽神」到盧比奧　馬斯克角色同樣矚目

隨着白宮逐步進入權力交接，特朗普（Donald Trump，又譯特朗普）內閣人員構成為接下來外界與市場關注的重點。



特朗普的主要政策主張包括國內減稅、反對控槍和墮胎、加強邊境和移民控制、大幅提高關稅、減少國際支出和義務、結束熱點地區戰爭等。

為了配合這些議程，特朗普團隊已啟動關鍵崗位的人事考察。‌今年早些時候，保守派智庫傳統基金會等機構就為特朗普重塑聯邦政府的計劃擬定藍圖，包括直接控制聯邦調查局、裁撤教育部和環保相關部門，以及啟用更保守的行政人員。

2019年，特朗普10月11日在橢圓形辦公室展示習近平來信的聚光時刻。（Reuters）

在2016年-2020年前一個任期內，政治素人特朗普通過商業裙帶關係任命大量商業巨擘、華爾街高管和前高級軍官，許多高級助手和內閣官員最終在一片爭議聲中離職。任期尾聲，副總統彭斯（Mike Pence）更是拒絕支持特朗普推翻2020年選舉結果。

吸取了上一屆的教訓之後，特朗普這次任命的最核心標準就是服從，再考慮相關領域專長和背景，因此他可能沿用上一屆政府中更願意服從的人士、共和黨內堅定的擁護者或者今年競選團隊的骨幹。預計各人選之間也存在激烈的競爭。由於共和黨人已拿下了主管重大人事審批的國會參議院，特朗普的任命預計都會輕鬆通過。

最先敲定的是負責監督各行政機構、推進總統工作日程的幕僚長。當地時間2024年11月7日，特朗普團隊宣布67歲的懷爾斯（Susan Summerall Wiles）出任白宮幕僚長。懷爾斯目前是特朗普的競選經理，從事共和黨競選諮詢工作已有40多年。另外，競選團隊發言人萊維特（Karoline Leavitt）被視為白宮新聞發言人的最佳人選，負責對許多國內外突發重大事件代表總統作出回應。

有「沽神」之稱的著名對沖基金經理、億萬富翁保爾森（John Paulson）是特朗普（Donald Trump，又譯川普）多年的親密好友。（Getty Images）

財政與貿易

特朗普此次得以拿下大選，經濟施政綱領成為最關鍵的因素。對內，特朗普強調將企業所得稅率從21%降至15%，以及為中下層群體減輕負擔。對外，他提議對所有進口商品徵收高達20%的普遍關稅、單獨對中國進口商品加徵60%的關稅、對產自墨西哥的汽車稅200%。

為了推動全面關稅和減稅議程，特朗普料將依靠華爾街重量級人物來領導各機構。《金融時報》和CNN等媒體預計，財政部長人選最有可能在貝森特（Scott Bessent）和保爾森（John Paulson）這兩位對沖基金巨擘之間誕生。兩人都將進口關稅計劃視為重要的談判工具，其中貝森特更支持強勢美元。

小布殊（George W. Bush）任期內的財政部長、前高盛CEO保爾森（Hank Paulson），證券交易委員會前主席克萊頓（Jay Clayton），前貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）也在考察之列。萊特希澤和總統過渡團隊主席、前小企業管理局局長麥克馬洪（Linda McMahon）同時還考慮執掌商務部。

2024年6月12日，美國聯儲局一如預期維持利率不變，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell ）會後發表講話。（Reuters）

美聯儲主席鮑威爾 (Jerome Powell) 的任期將於2026年5月結束，前經濟顧問委員會主席哈塞特（Kevin Hassett）、前美聯儲理事沃許 (Kevin Warsh)屆時很有可能填補這一空缺。特朗普多次暗示總統應該在貨幣政策決策中擁有更多發言權、批評鮑威爾放鬆貨幣政策的速度太慢。鮑威爾在11月7日宣布將聯邦基金利率下調25個基點同時表示，特朗普的勝選在短期內不會左右美聯儲決策，但新一屆政府的政策可能對美國經濟產生影響。

據悉特朗普團隊正在尋找能堅定執行其關稅政策的「狠角色」，曾擔任過萊特希澤副手的格里爾（Jamieson Greer）可能會被提名為貿易代表。

此外，北達科他州州長伯古姆（Doug Burgum）有望成為內政部長。內政部也是重要的經濟部門，主要職責包括管理警察事務、國土資源（包括聯邦所屬或管轄的海洋水域）、其他礦產等資源以及移民政策。農業、能源、‌住房與城市發展等部門的負責人和首席經濟顧問人選同樣備受矚目，預計將很快浮出水面。

美議員盧比奧不止一次要求特朗普繼續施壓華為。（Getty Images）

外交與安全

特朗普在11月6日發表勝選演講時再次表示：「我不會發動戰爭，我會停止戰爭。」預計新的國家安全團隊將重新評估美國對烏克蘭、俄羅斯、中國、伊朗、中東衝突的態度。

對於主管外交事務的國務卿來說，佛羅里達州參議員盧比奧（Marco Rubio）呼聲最高。值得指出的是，盧比奧幾乎參與了美國所有遏華政策製定。特朗普曾考慮他擔任副總統候選人，足見對其信任度之高。其他人選還包括前美國駐日本大使、田納西州參議員哈格蒂（Bill Hagerty）。今年早些時候，他在國會投票否決了向烏克蘭提供重大軍事援助的計劃。

美國駐德國大使、前國家情報總監格雷內爾（Richard Grenell）也公開透露過擔任國務卿的想法。在特朗普投入競選的同時，格雷內爾就頻頻接觸來自中美洲、東歐等地區的極右翼政治領導人。

美墨圍牆：大批來自中美洲國家的難民接連北上，希望到美國尋求庇護。特朗普自競選總統以來已揚言要建牆杜絕非法移民。（路透社）

特朗普在接受媒體採訪時還表示，上任後的首要任務是解決非法移民問題，讓邊境「強大而有力」。媒體猜測他可能會不計執法成本地驅逐非法移民，而這些是司法部和國土安全部的任務。得州司法部長帕克斯頓（Ken Paxton）、聯邦司法部前代理部長惠特克（Matt Whitaker）、保守派律師寶萊塔（Mark Paoletta）、前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、前國家情報局局長拉特克利夫（John Ratcliffe）是該職位的主要人選。

其中拉特克利夫和阿肯色州參議員科頓（Tom Cotton）、前國家安全顧問凱洛格（Joseph Keith Kellogg）、前國家安全委員會官員帕特爾（Kash Patel）也在考慮擔任情報機構或國家安全負責人職位。

美國總統大選2024：Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）10月27日在紐約出席拉票活動（Reuters）

此外，為了回饋大金主馬斯克（Elon Musk）對競選的大力支持，特朗普準備指定其為新設的效率委員會負責人，對整個聯邦政府進行全面的財務和績效審計。目前尚不清楚參議院是否會批准這個新設職位。不過內部消息人士透露，考慮到馬斯克日常打理多家公司的事務，他似乎不太可能接受一個全職職位的任命。

甘迺迪家族後人小羅伯特·甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）則有可能在公共衛生政策製定中發揮關鍵作用。建達公司（Cantor Fitzgerald）CEO盧特尼克（Howard Lutnick）預計將在政府人事安排方面發揮決定性作用。前白宮高級顧問米勒（Stephen Miller）和剛剛從聯邦監獄獲釋前「軍事」班農（Steve Bannon）可能在外交政策製定方面提供幫助。

本文獲《界面新聞》授權轉載。

