秘魯外長：習近平到訪期間將與中簽更新版自貿協定

路透社9日引述秘魯外長斯基亞萊爾（Elmer Schialer）指，秘魯將在中國國家主席習近平到訪期間，與中國簽訂更新版自由貿易協定，預期將令兩國貿易額提升至少50%。



中國國家主席習近平將於11月13日至17日赴秘魯首都利馬（Lima）參加APEC（亞太經合組織）第三十一次領導人非正式會議，並對秘魯進行國事訪問。斯基亞萊爾對路透社表示，習近平此行將有400名商界人士隨訪，預期雙方將更新2009年簽署的自貿協定，另外涵蓋30多項協議以增進秘魯和中國的合作關係。

斯基亞萊爾還表示：「中國是我們的主要貿易夥伴，專家稱（簽訂更新版自貿協定）將至少提升秘中兩國之間的貿易額達50%。」

圖為2024年6月28日，中國國家主席習近平在中國北京人民大會堂與秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）出席簽署儀式並握手。（Reuters）

中國在秘魯擁有大型採礦和基礎設施項目，包括中遠海運港口的錢凱大型港口。秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）習近平將於11月14日在利馬政府宮為該港口進行線上揭幕。斯基亞萊爾指，港口將把秘魯的貿易推向另一個水平。

斯基亞萊爾補充說，秘魯的採礦項目組合總計540億美元（約4200億港元），而尚未開發的基礎設施項目總計1570億美元（約1.22萬億港元），稱中方對這些項目「特別感興趣」。

對於美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將重返白宮，斯基亞萊爾預計秘魯與美國的關係不會改變，表示希望且相信美國會在秘魯增加投資。他補充說，即將卸任和即將上任的美國政府都在投資上對秘魯發出了明確的興趣信號。