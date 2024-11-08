習近平將赴秘魯出席APEC峰會 據報期間或與拜登會面
撰文：官祿倡
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中國國家主席習近平將在11月13日至17前往南美洲秘魯出席亞太區經濟合作組織（APEC）領導人峰會，並對秘魯進行國事訪問；之後再轉抵巴西參加二十國集團（G20）峰會，並對巴西進行國事訪問。據報他將於APEC會議期間與美國總統拜登（Joe Biden）會面。
彭博社引述消息人士透露，中美領導人雙方各自團隊仍在敲定領導人會晤的細節，日期尚未確定。而假如今次「習拜會」成功，將成二人自2023年後的新一輪會面，雙方當時在三藩市進行會晤，受到外界關注。
另外，白宮宣布，拜登在秘魯出席APEC會議後，將轉抵巴西里約熱內盧出席G20峰會。白宮指，拜登將在G20峰會上，向發展中國家展示美國價值主張，並帶領G20共同應對飢餓和貧窮、氣候變化、健康威脅、發展中國家債務負擔等全球挑戰。
拜登在巴西期間，亦會前往馬瑙斯訪問亞馬遜雨林，成為首名訪問當地的美國總統。
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