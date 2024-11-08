習近平將赴秘魯出席APEC峰會　據報期間或與拜登會面

中國國家主席習近平將在11月13日至17前往南美洲秘魯出席亞太區經濟合作組織（APEC）領導人峰會，並對秘魯進行國事訪問；之後再轉抵巴西參加二十國集團（G20）峰會，並對巴西進行國事訪問。據報他將於APEC會議期間與美國總統拜登（Joe Biden）會面。



彭博社引述消息人士透露，中美領導人雙方各自團隊仍在敲定領導人會晤的細節，日期尚未確定。而假如今次「習拜會」成功，將成二人自2023年後的新一輪會面，雙方當時在三藩市進行會晤，受到外界關注。

2023年11月15日，中國國家主席習近平同美國總統拜登在斐羅麗莊園舉行中美元首會晤。這是會談後，拜登親自將習近平送到上車處道別。（新華社）

另外，白宮宣布，拜登在秘魯出席APEC會議後，將轉抵巴西里約熱內盧出席G20峰會。白宮指，拜登將在G20峰會上，向發展中國家展示美國價值主張，並帶領G20共同應對飢餓和貧窮、氣候變化、健康威脅、發展中國家債務負擔等全球挑戰。

拜登在巴西期間，亦會前往馬瑙斯訪問亞馬遜雨林，成為首名訪問當地的美國總統。