3名美國太空人回地球後首公開露面　拒透露隊員送院檢查詳情

在國際太空站（ISS） 滯留近8個月的3名美國太空人11月8日出席紀者會，這是他們上月25日從太空站返回地球後首次公開露面，與其同行的俄羅斯太空人列本金（Alexander Grebenkin）則未有現身。他們以醫療保密為由，拒絕透露他們降落後被送往醫療機構檢查的詳細情況，僅表示他們的健康狀況良好。



英國《衛報》11月8日報道，美國太空人巴雷特（Michael Barrett）表示：「我知道，可能有些人關注我們返回地球後轉送醫院的事。我們仍未完全了解太空飛行，有時我們會發現一些意想不到的事，這次便是其中之一。」

2024年11月8日，在國際太空站（ISS） 滯留近8個月的3名美國太空人出席紀者會，這是他們上月25日從太空站返回地球後，首次公開露面。（NASA影片截圖）

他強調，他們仍在了解事情始末，為了維持醫療私隱，上述的話已是目前可以透露的全部內容。他指出，待時機成熟，便會對外公開詳情。

太空人兼任務指揮多米尼克（Matthew Dominick）則表示，他目前較大的問題就是會有迷失方向、頭暈的狀況，但一些小問題也對他造成困擾。他說：「我的屁股已經235天沒有真正坐過硬的東西，這很不舒服。」

NASA太空人多米尼克（Matthew Dominick）、巴雷特（Michael Barrett）、埃普斯（Jeanette Epps），以及俄羅斯太空人Alexander Grebenkin3月3日乘坐SpaceX獵鷹9號火箭前往國際太空站。（Reuters）

美國太空總署（NASA）在太空人降落後曾發聲明稱，出於「極度謹慎」原因，所有機組成員將一同被送往醫療設施進行進一步評估，惟至今尚未透露更多相關細節。