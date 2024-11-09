特朗普當選｜佩洛西復盤民主黨敗選　指拜登提早退選結局大不同

美國大選落幕，點票將近完成，當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）拿下301張選舉人票，還預料在7個戰場州盡數取勝。前任眾議長佩洛西（Nancy Pelosi）11月7日在《紐約時報》Podcast節目中復盤民主黨大敗原因，認為總統拜登（Joe Biden）退選太晚，使得民主黨來不及舉行初選，否則局面可能不同。



2024年11月6日，美國華盛頓，圖為佩洛西來到賀錦麗的母校霍華德大學（Howard University）準備迎來大選結果。（Reuters）

佩洛西認為，如果拜登提早退選，將吸引更多人參加黨內初選，而副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）應該會在初選中表現得很好，積累充足經驗，令她在接下來的選戰中氣勢更強，「但我們不知道，因為這沒有發生，我們只能接受現況」。

她還指出，拜登在退選之後迅速為賀錦麗站台，使得民主黨要舉行初選變得不可能。報道分析，拜登退選後與其他民主黨人一致同意撐賀錦麗，令黨內無人敢與她競爭。佩洛西認為，如果拜登退選的時間點更早一點，局面可能不同。

2024年11月6日，美國華盛頓，圖為佩洛西來到賀錦麗的母校霍華德大學（Howard University）準備迎來大選結果。（Reuters）

美媒在選前報道，佩洛西曾私下勸說拜登退選。