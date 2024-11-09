中國男稱提供特朗普遇刺情報　4闖海湖莊園未遂再被捕

美國警方11月7日在當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）位於佛羅里達州住所海湖莊園（Mar-a-Lago）外拘捕一名中國籍男子。他最早於7月19日接近此處，並在此後3次試圖闖入莊園，但均未成功，如今面臨2宗非法入侵罪的指控。



2024年7月13日，美國賓夕法尼亞州，特朗普在舉行競選集會是遇刺，他右耳受傷仍舉拳高呼。（Reuters）

綜合外媒報道，持學生簽證的中國籍39歲男子李子杰（Zijie Li，音譯）最初於7月19日駕車來到海湖莊園，要求面見特朗普。

他通報保安與特勤局職員，自稱手中握有中國與特朗普遇刺事件有關的證據。當局責令他立即離開，警告李子杰不得返回，否則將被拘捕。

Zijie Li多次企圖闖入海湖莊園，11月8日遭佛羅里達州法院起訴。（wsvn片段截圖）

特朗普7月13日在賓夕法尼亞州的競選集會中險被槍擊，僅右耳受傷躲過一劫，事件發生後，特勤局加派職員在莊園巡視。

圖為2024年8月8日，位於美國佛羅里達州西棕櫚灘的海湖莊園（Mar-a-Lago）。（Reuters）

李子杰首次闖入以失敗告終，他隨後在7月31日、10月30日、11月7日3度試圖闖入莊園，加上首次闖入行動，李子杰先後共4次闖入莊園均不成功，他亦3次受到當地警方拘捕，其中2次經保釋後重獲自由。他8日出庭，保釋金高達10萬美元。