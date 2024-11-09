紀錄片揭特朗普社交媒體戰情室　幕後功臣原來是美女秘書？

美國當選總統特朗普即將重返白宮，也回歸一度因被禁言而停用的社交媒體X。近日，有影片曝光這些極有特朗普個人特色貼文的幕後，原來是有「人型打印機」之稱的美女秘書——Natalie Harp的手筆。



美國霍士新聞（Fox News）前主播卡爾森（Tucker Carlson）的媒體公司近日發布紀錄片，揭露了特朗普今年競選活動的幕後故事。其中一段畫面中，特朗普一邊觀看競選對手賀錦麗的演講，一邊向其私人助理Natalie Harp口述尖銳評論。坐在身旁的Harp經過一輪瘋狂打字，把最終成品給特朗普看過，便發到了他的自家社交媒體Truth Social上——

「她瘋了嗎？（她說的）謝謝太多了。夠了。這都有差不多35次了。」

Harp給特朗普確認打好的文字，特朗普回應一聲「很好（Good）」，這些話才被發到社交平台上。

為特朗普忠實記錄這些文字的Harp早些年就因為隨身攜帶打印機，即時為特朗普打印所有重要的文字資料而獲得「人型打印機（human printer）」之稱。而這段影片中的她則當起「人型翻譯機」和「人型打字機」，將特朗普意識流式的表達準確的轉換成文字，還能視乎內容和語氣自動將內容分成大小寫輸出。

特朗普的前幕僚曾透露，他在社交媒體發文時對於語法和標點符號的準確度（包括使用甚麼格式的逗號）要求嚴格。

看到賀錦麗在演講中批評他，他馬上轉頭讓Harp出post：「她在說我嗎？」還有他對拜登和賀錦麗政府邊境政策的攻擊：「這將非法移民合法化了，成了一場徹底的災難，軟弱而且無效（原文全部大寫）！」（It legalizes Illegal Immigration, and is a TOTAL DISASTER, WEAK AND INEFFECTIVE!）

儘管許多政客都有年輕的社交媒體團隊來管理，但這些自成一派的文字風格令人難以想像是其他人創作，這一片段終於讓人們得以一窺幕後真相，也展現特朗普社交媒體戰情室的真實畫面。

在賀錦麗這段不過37分鐘的演講，特朗普在他的自家社交平台上發了48條貼文。除了身旁的Harp，房間內還有特朗普的前秘書Madeleine Westerhout、以及剛獲任命為白宮候任幕僚長的競選經理Susie Wiles等，在演講過程中跟他一起探討賀錦麗的觀點，一邊提出對策、在社交媒體反駁。