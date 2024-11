紀錄片揭特朗普社交媒體戰情室　幕後功臣原來是美女秘書？

美國當選總統特朗普即將重返白宮,也回歸一度因被禁言而停用的社交媒體X。近日,有影片曝光這些極有特朗普個人特色貼文的幕後,原來是有「人型打印機」之稱的美女秘書——Natalie Harp的手筆。



美國霍士新聞(Fox News)前主播卡爾森(Tucker Carlson)的媒體公司近日發布紀錄片,揭露了特朗普今年競選活動的幕後故事。其中一段畫面中,特朗普一邊觀看競選對手賀錦麗的演講,一邊向其私人助理Natalie Harp口述尖銳評論。坐在身旁的Harp經過一輪瘋狂打字,把最終成品給特朗普看過,便發到了他的自家社交媒體Truth Social上——

「她瘋了嗎?(她說的)謝謝太多了。夠了。這都有差不多35次了。」

Harp給特朗普確認打好的文字,特朗普回應一聲「很好(Good)」,這些話才被發到社交平台上。

為特朗普忠實記錄這些文字的Harp早些年就因為隨身攜帶打印機,即時為特朗普打印所有重要的文字資料而獲得「人型打印機(human printer)」之稱。而這段影片中的她則當起「人型翻譯機」和「人型打字機」,將特朗普意識流式的表達準確的轉換成文字,還能視乎內容和語氣自動將內容分成大小寫輸出。

特朗普的前幕僚曾透露,他在社交媒體發文時對於語法和標點符號的準確度(包括使用甚麼格式的逗號)要求嚴格。

看到賀錦麗在演講中批評他,他馬上轉頭讓Harp出post:「她在說我嗎?」還有他對拜登和賀錦麗政府邊境政策的攻擊:「這將非法移民合法化了,成了一場徹底的災難,軟弱而且無效(原文全部大寫)!」(It legalizes Illegal Immigration, and is a TOTAL DISASTER, WEAK AND INEFFECTIVE!)

儘管許多政客都有年輕的社交媒體團隊來管理,但這些自成一派的文字風格令人難以想像是其他人創作,這一片段終於讓人們得以一窺幕後真相,也展現特朗普社交媒體戰情室的真實畫面。

在賀錦麗這段不過37分鐘的演講,特朗普在他的自家社交平台上發了48條貼文。除了身旁的Harp,房間內還有特朗普的前秘書Madeleine Westerhout、以及剛獲任命為白宮候任幕僚長的競選經理Susie Wiles等,在演講過程中跟他一起探討賀錦麗的觀點,一邊提出對策、在社交媒體反駁。