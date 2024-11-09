澳洲悉尼沙灘「神秘小黑球」恐怖真身揭曉　專家：氣味極噁心

澳洲悉尼著名景點庫吉海灘（Coogee beach）10月起出現大量高爾夫球大小的「神秘小黑球」，令當局封閉庫吉及周邊八個海灘數日，進行大規模清理。最初調查人員認為這些黑球石油泄漏形成的焦油球，但進一步的研究發現，它們的實際成分更令人作嘔。



來自新南威爾斯大學（UNSW）的科研團隊披露，這些散發着難聞氣味的黑球實際上是由人類糞便、食用油、非法藥物、殺蟲劑、毛髮等數百種物質組成。團隊的首席科學家Jon Beves表示：「它們的氣味極其噁心，比你聞過的任何東西都難聞。」另一名研究者William Alexander Donald則稱：「如果是我，我不會想要泡在這樣的海水裏。」

科研人員稱，這些黑球成分類似於脂肪山，一般是下水道中存在的食用油、洗滌劑、鹽等成分發生化學反應，在污水中與其他垃圾積聚、凝固而成。脂肪山的大小各異，2021年，英國伯明翰曾出現一座重達330 噸的巨大脂肪山，堵塞城市下水道長達數周、造成嚴重破壞。科學家稱，這些小黑球出現在澳洲海灘，突顯了東部海岸線的污染問題。

當局已經考慮了幾種可能的來源，例如船運溢出或廢水外流。但由於這些球的成分複雜，而且在水中停留的時間長，因此難以通過檢測確定其確切來源。