美國麥當勞食物中毒案疑洋蔥受污染　20%分店急下架「足三兩」

美國麥當勞熱銷產品「足三兩」（Quarter Pounder）漢堡包內洋蔥引發嚴重大腸桿菌感染事故，在食品安全風口浪尖上的麥當勞正加緊控制事故影響。



美國疾病控制與預防中心（CDC）2024年10月22日表示，當地麥當勞推出的「足三兩」漢堡包（Quarter Pounder）涉因大腸桿菌引發大規模食物中毒，在10個州造成至少49人不適1人死亡。圖為麥當勞推出的「足三兩」漢堡包。（美國疾病控制與預防中心網站）

美國麥當勞10月23日稱，全美1.3萬多家餐廳中有五分之一下架了「足三兩」漢堡包，可能需要數週時間才會恢復上架。這款漢堡包在美國一般每兩週就能賣出100萬個，是麥當勞的明星產品之一。

彭博社報道，美國疾病控制與預防中心（CDC）22日宣布，對9月27日至10月11日期間美國10個州的一系列患病事件展開調查。相關事故造成數十人患病，導致一人死亡及10人住院。麥當勞股價23日跌5％，投資者試圖搞清楚這場危機對這家漢堡包連鎖店的影響有多大。

麥當勞說，現在確定此次感染事故對銷售的影響還為時過早，公司正在積極配合CDC和其他政府機構的工作，以根除疾病源、保障顧客就餐安全。公司認為，污染出在供應商身上，而非其餐廳的食品製作過程存在問題。

CDC警告，隨着對大腸桿菌來源的調查鋪開，未來幾週真實的感染人數可能會增加。這種細菌會引起體內感染，並可通過生肉或未煮熟的肉類或水果和蔬菜等受污染的食物傳播。該機構說，病例數可能會繼續上升，因為需要三到四週時間才能確定一名患者是否與這次事故有關。

圖為2020年3月17日，美國一家麥當勞（ McDonald's）餐廳的標誌。（Reuters）

科羅拉多州公共衛生和環境部的流行病學家Rachel Herlihy說 ：「這絕對是一項非常積極的調查，意味着我們預計會發現更多病例。」

駐西雅圖的一名食品安全律師Bill Marler則說，感染人數可能從50人攀升到至少500人，「我們可能還沒有看到這場感染事故結束」。

麥當勞說，最初是在上週后期接到了政府機構關於這宗事故的通知。CDC在22日將此事公之於眾後，麥當勞承諾將採取「迅速果斷的行動」。

目前不清楚該公司何時作出了從部份餐廳下架「足三兩」漢堡包的決定，也不清楚該連鎖集團何時向其特許經營商傳達了這一問題。

2024年10月4日，美國紐約，圖為當地一間麥當勞餐廳在室外擺放帶有麥當勞標誌的廣告牌。（Reuters）

彭博聯繫到的一家科羅拉多州餐廳稱，它在20日接到通知，停止供應含洋蔥的產品。其他餐廳則表示22日才得知此事。23日，「足三兩」漢堡包已經從美國多個州的一些外賣應用中消失。

麥當勞指出，洋蔥可能是「元兇」，但也不排除牛肉是潛在的污染源。該公司星期三稱，疑似出問題的洋蔥來自單一供應商，牛肉餅則來自多家供應商並在餐廳內烹飪。

本文獲《聯合早報》授權轉載

