澳洲海灘驚現數百「神秘小黑球」　調查驚揭海洋或遭石油污染

澳洲悉尼著名景點庫吉海灘（Coogee beach），10月15日下午出現了數百個「神秘小黑球」，尺寸如同高爾夫球般，部份已經碎掉。當地環境官員其後封鎖海灘，並蒐集了樣本並送往化驗，同時呼籲市民不要觸摸或靠近。



翌日檢測報告顯示，它們是一種由石油與雜物碎屑和水接觸後形成的碳氫化合物——焦油球。報告指，這些焦油球通常是因船舶泄漏石油而造成，但來源和污染規模仍然未明，當局會繼續調查。

發現存在焦油球的庫吉海灘（Coogee beach）和Gordons Bay自15日開始關閉，當局指待清理工作完成後再視乎情況開啟。

蘭域市（Randwick）市長Dylan Parker 表示，翌日早上市政府的水上電單車在海上發現了可能是浮油的東西，海灘上仍然有碎片被沖上岸。不過，目前尚未得到證實。新南威爾斯港務局表示，尚未有船隻自行通報發生漏油事件。

澳洲海洋保護協會石油和天然氣活動經理Louise Morris表示，假如是海岸受污染，海洋生物會受到傷害。「生活在海底的生物正在吸收沉積物，牠們將開始攝入這些污染物。我們正在觀察水面上是否有沾到油的鳥類和其他動物，油污會影響牠們飛行、進食和游泳的能力。」