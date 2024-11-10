路透：美國要求台積電停止向中國出口AI先進晶片
撰文：藺思含
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路透社11月10日引述知情人士報道，美國商務部致函台積電，要求從11日起停止向中國出口用於人工智能的7納米或更先進晶片，這些晶片可被用於驅動人工智能加速器和圖形處理器。
由於華為被美國列入限制貿易名單，供應商要獲得許可證，才能向華為運送任何商品或技術，而任何協助華為發展AI的申請都會遭拒絕。上個月，台積電通知美國商務部，華為的AI處理器被發現使用台積電的一款晶片，明顯違反了出口管制規定。
路透社引述消息指，台積電上月發現，華為AI處理器「Ascend 910B」中使用的晶片與中國晶片設計公司算能科技(Sophgo) 訂購的晶片一致，已停止向該公司出口晶片。此外，在收到商務部致函後，台積電已通知受影響的客戶，從11日起開始暫停出貨晶片。
美國商務部拒絕置評。台積電的發言人也拒絕評論，只說台積電是一家 「守法的公司......承諾遵守所有適用的規則和法規，包括適用的出口管制」。
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