美國大選｜台積電美廠12月舉行完工典禮　專家分析特朗普或出席

據台媒報道，台積電在美國亞利桑那州的第一座晶圓廠將於12月初舉行完工典禮。內地《經濟觀察報》海外部主任，台海問題專家王義偉撰文分析，新任美國總統極有可能出席台積電美廠完工典禮。



台積電。（視覺中國）

台媒《經濟日報》報道，台積電在美國亞利桑那州的首座晶圓廠將於12月初舉行完工典禮，同時也將產出首批4奈米晶圓。

內地專家台海問題專家王義偉撰文分析，這是一個精心挑選的日期，正處在美國大選和新一屆美國政府就任的中間。選擇這個日期恐怕不光是台積電的決策，背後大概率有賴清德當局的指導。

2024年11月6日，美國佛羅里達州，圖為特朗普在西棕櫚灘上向支持者發表講話，他在當日宣布在2024年總統大選中獲勝。（Reuters）

他指出，新選出的美國總統很有可能參加此次典禮，因為晶片對美國來說十分重要，台積電開工投產具有很大的象徵意義，是給新一屆美國政府送上的一份大禮，這份大禮要由新選出的美國總統笑納才有裏有面。

而台灣方面將會派遣什麼人參加典禮則很難說，特朗普及其團隊均也許會做特殊的操作，因為特朗普是一個不按慣例出牌的人。

台積電新任董事長、總裁魏哲家（左）、美國總統拜登、台積電現任董事長劉德音。（台積電官網）

文章分析指出，正因為台積電在全球半導體領域的特殊地位，島內「台獨」勢力也特別看重台積電的作用。如《自由時報》就曾發表「台灣半導體產業是成就美國科技霸權的關鍵幫手」的署名文章。